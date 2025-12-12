السبت 13 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

احتمال سقوط أمطار غداً

احتمال سقوط أمطار غداً
12 ديسمبر 2025 17:12

 توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم مع احتمال سقوط أمطار خاصة على الجزر والسواحل وبعض المناطق الشمالية يصبح رطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط مع السحب، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط، قد يضطرب أحياناً مع السحب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:24، والمد الثاني عند الساعة 19:21، والجزرالأول عند الساعة 14:10، والجزر الثاني عند الساعة 01:36.
وفي بحر عمان خفيف إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 56 :17، والمد الثاني عند الساعة 04:58، والجزر الأول عند الساعة 11:24، والجزرالثاني عند الساعة 22:37.

المصدر: وام
الطقس
الإمارات
