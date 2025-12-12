السبت 13 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية عجمان تُعلن جاهزيتها الكاملة لموسم الأمطار

بلدية عجمان تُعلن جاهزيتها الكاملة لموسم الأمطار
12 ديسمبر 2025 18:02

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن استعداداتها الكاملة لموسم الأمطار، من خلال خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز جاهزية الإمارة واستمرارية الخدمات الأساسية، وضمان انسيابية الحركة المرورية وسلامة السكان.
وأوضحت الدائرة أنها تعمل وفق خطة استباقية مدروسة لضمان كفاءة منظومة تصريف مياه الأمطار واستدامة البنية التحتية في مختلف مناطق الإمارة، ضمن جهودها لتحقيق بيئة آمنة ومستدامة انسجاماً مع رؤية عجمان 2030.
وأعلنت عن إجمالي أطوال شبكات الصرف المطري التي تغطي إمارة عجمان، حيث بلغت 81.65كم، وتتبنى الكفاءات المؤهلة خطط شاملة ومتكاملة لتنفيذ مشاريع تطوير الشبكات وتنفيذها في كافة مناطق الإمارة.

أخبار ذات صلة
راشد بن حميد: بناء منظومة متكاملة للتعلم مدى الحياة
حملة «الإمارات نظيفة» تصل إلى عجمان

وبيّنت الدائرة أن فرق العمل الميدانية على أهبة الاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة الناتجة عن التقلبات الجوية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتقوم الدائرة خلال العام الجاري بتنفيذ حزمة من مشاريع تطوير شبكات الصرف المطري في مناطق متعددة من الإمارة.

 

 

 

المصدر: وام
عجمان
آخر الأخبار
كافالييرز يعود بـ «دونوفان 48»
الرياضة
كافالييرز يعود بـ «دونوفان 48»
اليوم 13:50
ليس صلاح فقط.. «5 نجوم» يتراجعون في المستوى بعد «عقود التجديد»!
الرياضة
ليس صلاح فقط.. «5 نجوم» يتراجعون في المستوى بعد «عقود التجديد»!
اليوم 13:48
فوضى عارمة ومقاعد ممزقة.. جماهير الهند تُلقي مقذوفات بعد زيارة ميسي!
فوضى عارمة ومقاعد ممزقة.. جماهير الهند تُلقي مقذوفات بعد زيارة ميسي!
اليوم 13:22
سماء المنطقة العربية تشهد مساء اليوم زخة شهب التوأميات
علوم الدار
سماء المنطقة العربية تشهد مساء اليوم زخة شهب التوأميات
اليوم 12:53
«النقطة 16» تمنح البطائح رقماً قياسياً في دوري السلة
الرياضة
«النقطة 16» تمنح البطائح رقماً قياسياً في دوري السلة
اليوم 12:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©