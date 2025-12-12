السبت 13 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

انطلاق المحطة الثالثة لـ«مزاينة مدينة زايد» في مهرجان الظفرة اليوم

جانب من دورة سابقة (الاتحاد)
13 ديسمبر 2025 01:53

الظفرة (وام)

تنطلق اليوم، منافسات مزاينة مدينة زايد «المحطة الثالثة» في مهرجان الظفرة بدورته الـ 19، وتستمر حتى 20 ديسمبر الجاري بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.
وتشهد المزاينة تنظيم 85 شوطاً منها 38 شوطاً للإبل المحليات، و35 شوطاً للإبل المجاهيم، وستة أشواط للإبل المهجنات الأصايل، وستة أشواط للإبل الوضح، ضمن ست فئات عمرية «مفاريد، حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، حول»، وخُصِّص لها 775 جائزة تتجاوز قيمتها 12 مليون درهم.
وبدأت خلال الأيام الماضية، قوافل الإبل الأصيلة بالتوافد إلى محيط موقع مزاينة مدينة زايد، إذ شهدت بوابة الربع الخالي آلاف المطايا من الإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضخ، القادمة من داخل دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وانتشرت في الموقع آلاف العزب لمُلاك الإبل، استعداداً للمشاركة في المزاينة، إلى جانب عشاق المزاينات التراثية، وضيوف منطقة الظفرة القادمين لمتابعة مزاينة الإبل والاستمتاع بالأجواء الشتوية المميزة التي تشتهر بها المنطقة، والمحال المتنوعة في شارع المليون.
ويترجم مهرجان الظفرة جهود الدولة في الحفاظ على التراث الأصيل وصونه وضمان استدامته للأجيال القادمة.
يذكر أن مهرجان الظفرة انطلق بمحطته الأولى «مزاينة سويحان»، خلال الفترة من 27 ولغاية 3 نوفمبر الماضي، وشهدت المزاينة مشاركة 2402 مالك للإبل الأصيلة، فيما أقيمت المحطة الثانية «مزاينة رزين»، من 15 ولغاية 22 نوفمبر الماضي بمشاركة 2030 مالكاً للإبل الأصيلة، وتقام «مزاينة مدينة زايد»، من 13 ولغاية 20 ديسمبر الجاري، فيما تختم المزاينات في المحطة الختامية لمهرجان الظفرة، من 3 ولغاية 22 يناير المقبل.

منافسات مزاينة مدينة زايد للإبل
مهرجان الظفرة
الإمارات
مزاينة الإبل
هيئة أبوظبي للتراث
