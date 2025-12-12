السبت 13 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سيف بن زايد يحضر احتفال السفارة البحرينية باليوم الوطني للمملكة

سيف بن زايد يحضر احتفال السفارة البحرينية باليوم الوطني للمملكة
12 ديسمبر 2025 21:53

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مساء اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ خالد بن عبدالله بن علي بن حمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 54 للمملكة.
كما حضر الحفل، الذي أقيم في مقر سفارة مملكة البحرين في أبوظبي، عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولون في الدولة، إلى جانب عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة.
وأكد الشيخ خالد بن عبدالله بن علي بن حمد آل خليفة، في كلمته خلال الحفل، أن العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وشقيقتها مملكة البحرين تعد نموذجا قويا لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين دول المنطقة، حيث وضع دعائمها الراسخة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، طيب الله ثراه، وقد آمن القائدان بأهمية تعزيز التلاحم والتكاتف بين البلدين من خلال العديد من الزيارات المتبادلة التي أسهمت في توثيق أواصر العلاقات الثنائية وترسيخ ما تحقق من إنجازات.

وأضاف "تتواصل هذه العلاقات التاريخية اليوم برؤية ودعم قيادتي البلدين الشقيقين لتجسد واقعا مزدهرا من التعاون في مختلف القطاعات، بما في ذلك التبادل التجاري والتعاون الأمني والاقتصادي والاستثمار المشترك والتنسيق والتشاور السياسي، كما تحرص الدولتان الشقيقتان على تعزيز هذه العلاقات المتينة ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتفاهم حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بما يعكس دورهما السياسي وتأثيرهما الإيجابي في تعزيز الاستقرار الإقليمي".
وقال "في هذه المناسبة الغالية، أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومتها الرشيدة وشعبها الكريم على ما يحيطوننا به من رعاية واهتمام ومحبة"، مؤكدا أن العلاقات البحرينية الإماراتية ستظل دائما في نمو وتطور وازدهار، في ظل الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لقيادتي البلدين.

المصدر: وام
سيف بن زايد
اليوم الوطني
البحرين
احتفال
