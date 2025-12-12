السبت 13 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
المفوضية الأوروبية: مفاوضات الشراكة مع الإمارات خطوة مهمة

13 ديسمبر 2025 01:54

بروكسل (وام)

علّقت المفوضية الأوروبية في بروكسل، أمس، على إعلان مفوضة شؤون المتوسط، سويكا دوبرفسكا، إطلاق مفاوضات إرساء شراكة استراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي انطلقت مؤخراً في أبوظبي.
وقال متحدث باسم المفوضية، إن الجهاز التنفيذي الأوروبي يعوّل كثيراً على هذه المفاوضات لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات بين الاتحاد ودولة الإمارات، انسجاماً مع نهج الاتحاد الأوروبي الرامي إلى تعزيز روابطه مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأضاف المتحدث أن المفوضية تأمل في تحقيق تقدم فعلي في مسار الشراكة الاستراتيجية الجديدة، مؤكداً ثقتها في هذا المسار، ورغبتها في دعمه، وتعزيزه ضمن الإطار السياسي الذي حدّدته الاستراتيجية المعتمدة من قبل الجهاز التنفيذي الأوروبي في عام 2022.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يأمل أن تسهم هذه الخطوة، بالتعاون مع دولة الإمارات، في تعزيز الاستقرار ودعم الرخاء في المنطقة.

المفوضية الأوروبية
الاتحاد الأوروبي
الإمارات
الشراكة الاستراتيجية
الإمارات وأوروبا
