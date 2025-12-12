السبت 13 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

بنك الإمارات للطعام ينظم حفله السنوي لعام 2025

بنك الإمارات للطعام احتفى بشركائه الاستراتيجيين والمتطوعين (وام)
13 ديسمبر 2025 01:53

دبي (وام)

تحت رعاية حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، الرئيس الأعلى لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، نظّم بنك الإمارات للطعام حفله السنوي لعام 2025، محتفياً بنخبة واسعة من شركائه الاستراتيجيين والمساهمين والمتطوعين الذين شكّلوا ركيزة أساسية في دعم مسيرته وتعزيز أثر مبادراته الخيرية والإنسانية.
أُقيم الحفل في مدينة جميرا بدبي، بحضور المهندس مروان أحمد بن غليطة، نائب رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، وأعضاء مجلس الأمناء، وممثلي الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى العديد من الفرق التطوعية والمؤسسات الداعمة.
شهد الحفل تكريم 67 جهة لعبت دوراً محورياً في إنجاح برامج البنك ومبادراته على مدار العام، حيث شمل التكريم الجهات الحاصلة على علامة الوقف الخيري والبالغ عددها 37 جهة، حيث شمل التكريم الجهات الحاصلة على علامة الوقف الخيري، والشركاء المتبرعين من مختلف القطاعات، والمتطوعين من الأفراد والمؤسسات والفرق التطوعية، إلى جانب تكريم الفرق المؤسسية السابقة وعدد من المؤثرين الذين أسهموا في دعم مسيرة البنك ونشر رسالته. وجسّد هذا الحدث حرص البنك على ترسيخ ثقافة العطاء والاستدامة وتعزيز منظومة الشراكات الهادفة التي تُعد رافداً أساسياً لاستمرارية عمله واتساع نطاق تأثيره داخل الدولة وخارجها.

بنك الإمارات للطعام
الإمارات
بنك الطعام
مروان بن غليطة
منال بن يعروف
