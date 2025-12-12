السبت 13 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

نهيان بن مبارك يحضر أفراح العامري والمزروعي في العين

نهيان بن مبارك خلال الحفل بحضور صالح العامري والعريس وذويه
13 ديسمبر 2025 01:54

العين (وام)

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة محمد صالح بن مجرن العامري، بمناسبة زفاف نجله «محمد» إلى كريمة مطر غدير محمد المزروعي، وأقيم الحفل في مركز أدنيك للمؤتمرات والمعارض في مدينة العين، بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين، الذين شاركوا العريسين وذويهما فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.
وقدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التهاني والتبريكات للعريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، داعياً المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.
تخلل الحفل عدد من الفقرات التراثية والفنية، شملت عروضاً من الفنون الشعبية الإماراتية، إلى جانب الأهازيج واللوحات الفولكلورية التي أضفت على المناسبة أجواءً من الفرح والأصالة.

