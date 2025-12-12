السبت 13 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سعود بن صقر يحضر مأدبة عشاء نظّمتها سفارة البيرو لدى الدولة في رأس الخيمة

13 ديسمبر 2025 00:46

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، مأدبة العشاء التي نظّمتها سفارة جمهورية البيرو لدى الدولة في قرية الجزيرة الحمراء التراثية برأس الخيمة، بحضور إبراهيم سالم العلوي، سفير الدولة لدى جمهورية البيرو، وألبرتو أليخاندرو فارخي، سفير جمهورية البيرو لدى الدولة، وكاتيا انخيليس فارغاس، القنصل العام لجمهورية البيرو في دبي والإمارات الشمالية، وعدد من كبار المسؤولين.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز أواصر التعاون والعلاقات، وتشكل جسراً للتعرّف على ثقافات وتقاليد الشعوب.
وتبادل سموه، خلال المأدبة، الأحاديث الودية مع السفير والضيوف حول أهمية التبادل الثقافي وتعزيز التعاون الثنائي، بما يسهم في بناء جسور من التفاهم والاحترام المتبادل.

أخبار ذات صلة
سعود بن صقر يشهد العرض الدولي الأول للأمسية الموسيقية الفنلندية «الطائر الأزرق»
سعود بن صقر يعزي في وفاة محمد جاسم الزعابي

من جهته، أعرب ألبرتو أليخاندرو فارخي والضيوف عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي على تشريفه المأدبة، مؤكدين أن هذه الفعالية تعكس روح الانفتاح والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وبلاده.

وتضمنت مأدبة العشاء، التي أعدّها الطاهي البيرفي إيبر إينوستروزا، مجموعة من أبرز الأطباق التقليدية التي تعكس تنوع وغنى المائدة البيروفية، بما يجسّد تاريخ البيرو العريق وثقافتها الغنية.

المصدر: وام
سعود بن صقر
سعود بن صقر القاسمي
مأدبة عشاء
البيرو
سفارة
