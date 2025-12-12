السبت 13 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

افتتاح «مهرجان الصحة 2025» في أبوظبي

منصور المنصوري وراشد السويدي وكبار الحضور (من المصدر)
13 ديسمبر 2025 01:54

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت أمس النسخة الأولى من مهرجان الصحة 2025، الاحتفال السنوي بأسلوب الحياة الصحي الذي تنظمه دائرة الصحة - أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات المجتمعية والتعليمية، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على تبنّي عادات صحية بسيطة تسهم في تعزيز جودة حياتهم.
وشهد الافتتاح حضور معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، والدكتور راشد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين من الشركاء والجهات الداعمة.
ويستمر مهرجان الصحة 2025 في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، حيث تتحول المساحات العامة إلى منصات تفاعلية تحتفي بالصحة، وتشجع الخيارات الإيجابية، وتعزز رؤية أبوظبي للصحة باعتبارها مسؤولية مشتركة للأجيال الحالية والمستقبلية.
ومن المتوقع أن يستقطب المهرجان أكثر من 30 ألف زائر، مع تقديم ما يزيد على 140 نشاطاً متنوعاً، حيث يشجع المواطنين والمقيمين على تبنّي تغييرات إيجابية ومستدامة في أسلوب حياتهم، بما يتماشى مع استراتيجية الحياة الصحية التي تم اعتمادها مؤخراً والتي توفر إطاراً موحداً لجعل نمط الحياة الصحي متاحاً للجميع.

أبوظبي
الإمارات
مهرجان الصحة
دائرة الصحة
مركز أبوظبي للصحة العامة
منصور المنصوري
راشد السويدي
استراتيجية الحياة الصحية في أبوظبي
