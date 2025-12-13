الأحد 14 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

حمدان بن محمد يهنئ محمد بن سليم بإعادة انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات

13 ديسمبر 2025 14:30

هنأ سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، محمد بن سليم بإعادة انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات (FIA).
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نبارك لابن الإمارات محمد بن سليم إعادة انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات (FIA). نثق بقدرات محمد بن سليم، وبجميع أبناء الإمارات الذين يتقلدون مناصب عالمية مرموقة، فحضورهم في مواقع التأثير العالمي هو امتداد طبيعي لرؤية قيادة رشيدة، ودولة ملهمة تؤمن بالريادة والتطوير والتعاون الدولي، وصناعة الفرص للمستقبل».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
الإمارات
