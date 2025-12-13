الأحد 14 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية الصربي

عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية الصربي
13 ديسمبر 2025 15:23

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي ماركو دجوريتش، وزير خارجية جمهورية صربيا الصديقة.
ورحب سموه بوزير الخارجية الصربي، وبحثا مسارات التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا تستند إلى أسس راسخة من الاحترام المتبادل والثقة والمصالح المشتركة، وتمثل نموذجاً مميزاً للشراكات الدولية الفاعلة.
وفي السياق ذاته، وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي ماركو دجوريتش، وزير خارجية جمهورية صربيا مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين.
كما بحث سموه ومعالي وزير الخارجية الصربي، خلال اللقاء، مجمل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

المصدر: وام
الإمارات
عبدالله بن زايد
صربيا
