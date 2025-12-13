الأحد 14 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

فرق الإغاثة الإماراتية تختتم مهامها الإنسانية في سريلانكا

فرق الإغاثة الإماراتية تختتم مهامها الإنسانية في سريلانكا
13 ديسمبر 2025 21:37

اختتمت فرق الإغاثة الإماراتية مهامها الإنسانية في جمهورية سريلانكا، وذلك ضمن الاستجابة العاجلة التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم المتضررين من إعصار «ديتوه» والانهيارات الأرضية التي شهدتها البلاد.
وشاركت فرق الإغاثة الإماراتية في تقديم مساعدات إنسانية عاجلة بلغ إجماليها 116 طنا، تنوعت بين المواد الغذائية ومواد الإيواء، وشملت الخيام والحقائب الإغاثية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى التخفيف من معاناة الأسر المتضررة.

أخبار ذات صلة
موددنا بطل «النسخة الثانية» لكأس الإمارات للجولف
12 مباراة في كأس العالم للريشة الطائرة

وأسهم فريق الإمارات للبحث والإنقاذ في تنفيذ عمليات ميدانية متخصصة، تم خلالها انتشال 20 جثة من المفقودين، إضافة إلى إسعاف 8 مصابين بإصابات بسيطة، بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة.
ويشكل العمل الإنساني نهجا راسخا لدولة الإمارات، وتأتي هذه الجهود تجسيداً لحرصها على الوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة من الكوارث الطبيعية، وتقديم الدعم المتواصل لجمهورية سريلانكا، ومساندة المتضررين حتى تجاوز آثار هذه الكارثة والتعافي منها.

المصدر: وام
فرق الإغاثة
سريلانكا
الإمارات
آخر الأخبار
«الفارس الشهم 3» تفتتح مركز الإمارات الطبي في خانيونس
علوم الدار
«الفارس الشهم 3» تفتتح مركز الإمارات الطبي في خانيونس
اليوم 22:02
عروض «الشارقة للتسوق 2025 - 2026» تواصل نجاحها بفعاليات تفاعلية
اقتصاد
عروض «الشارقة للتسوق 2025 - 2026» تواصل نجاحها بفعاليات تفاعلية
اليوم 21:54
زيلينسكي يلتقي مع مفاوضين أميركيين بحضور المستشار الألماني
الأخبار العالمية
زيلينسكي يبحث خطة السلام مع مفاوضين أميركيين
اليوم 21:44
«الشارقة الإسلامي» يحصد جائزة التميز في العمليات المصرفية المرموقة من «دويتشه بنك»
اقتصاد
«الشارقة الإسلامي» يحصد جائزة التميز في العمليات المصرفية المرموقة من «دويتشه بنك»
اليوم 21:36
الشرطة في مكان إطلاق النار في رود آيلاند
الأخبار العالمية
اعتقال شخص ضمن التحقيق بإطلاق النار داخل جامعة في أميركا
اليوم 21:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©