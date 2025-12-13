الأحد 14 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الإمارات نظيفة» تجمع 2.700 كيلو غرام من النفايات العامة في أم القيوين

مشاركون في الحملة (من المصدر)
14 ديسمبر 2025 01:38

أم القيوين (الاتحاد)

اختتمت أمس، المحطة الخامسة من الدورة الرابعة والعشرين من حملة «الإمارات نظيفة».
وشهدت نسخة أم القيوين حضور 890 مشاركاً، جمع خلالها المتطوعون 2.700 كيلو غرام من النفايات العامة، بالإضافة إلى 250 كيلو غراماً من المواد القابلة لإعادة التدوير.
وأكدت الدكتورة حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة،  أن المبادرة تعزز الممارسات المستدامة بين جميع شرائح المجتمع. 
وسلّطت هبة الشحي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والحياة البحرية بوزارة التغير المناخي والبيئة، في كلمتها الترحيبية الضوء على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الجهات والقطاعات لتحقيق أهداف حملة «الإمارات نظيفة».

إشادة

وأشاد المهندس طلال محمد سعيفان، رئيس قسم الزراعة الذي مثل بلدية أم القيوين، بالأثر الإيجابي للحملة، مشيراً إلى أن المبادرات البيئية التي تقودها منظمات المجتمع المدني، مثل «الإمارات نظيفة»، بالغة الأهمية في تعزيز المسؤولية المدنية والعمل التطوعي والوعي البيئي في أم القيوين.

