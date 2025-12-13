الأحد 14 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«تأمين الفعاليات» تناقش استعدادات احتفال رأس السنة الميلادية بدبي

سيف المزروعي وكبار الضباط خلال اجتماع لجنة تأمين الفعاليات (من المصدر)
14 ديسمبر 2025 01:38

 دبي (الاتحاد) 

عقدت لجنة تأمين الفعاليات في دبي، برئاسة اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس اللجنة، اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة الخطط والاستعدادات الميدانية لتأمين فعاليات رأس السنة الميلادية 2026.

وحضر الاجتماع الذي عقد في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، اللواء مروان جلفار، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ في شرطة دبي، ومشعل عبد الكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وعادل المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي، وممثلو لجنة تأمين الفعاليات من جميع الهيئات والمؤسسات في حكومة دبي.
وناقش المشاركون في الاجتماع، مناطق وجود الجمهور من العائلات والأفراد القادمين لمشاهدة الاحتفالات السنوية في مناطق الألعاب النارية، وتحديد مناطق الدخول والخروج، ومواقف السيارات، ومسار المواصلات. 
وتم خلال الاجتماع أيضاً، مناقشة خطط عمل فريق لجنة تأمين فعاليات رأس السنة الميلادية، ومراجعة الخطة السابقة والعمل على تطويرها، بما يتناسب مع تطور الحدث سنوياً.
وأكد اللواء سيف مهير المزروعي، أن الفعاليات الاحتفالية المتنوعة لرأس السنة الميلادية تعد من أهم الفعاليات التي تنظمها إمارة دبي، وباتت تحظى باهتمام عالمي، حيث أصبحت جميع وسائل الإعلام العالمية تسلط الضوء عليها وتنقل الاحتفالات في مقدمة أخبارها أسوة ببقية العواصم العالمية المشهورة.

