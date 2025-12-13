الأحد 14 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

النائب العام للاتحاد يستقبل فريق النيابة العامة لروسيا الاتحادية

النائب العام للاتحاد يستقبل فريق النيابة العامة لروسيا الاتحادية
14 ديسمبر 2025 01:38

أبوظبي (وام) 

استقبل معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، الفريق الروسي المعني بتفعيل البروتوكول اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين النيابة العامة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة والنيابة العامة لروسيا الاتحادية، وذلك في مقر مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية بأبوظبي. 
وقدمت النيابة العامة الاتحادية خلال الاجتماع، عرضاً حول التقنيات الحديثة ودور الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة، كما استعرض الجانب الروسي تجربة التقنيات الحديثة واستخدامات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة لروسيا الاتحادية، وناقش الجانبان عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق باتجاهات الجريمة وحماية حقوق الأفراد، وسبل تفعيل بنود البروتوكول اللاحق لمذكرة التفاهم، ووضع الخطط المستقبلية، بما يعزز التعاون الثنائي. 
وعقد وفد النيابة العامة لروسيا الاتحادية في اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات، اجتماعاً مشتركاً مع الفريق الإماراتي لتعزيز التعاون القضائي الدولي، تناول خلاله الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس حرصهما على تعزيز أطر التعاون القضائي وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة بأعمال النيابة العامة. 
وفي السياق ذاته، عقد الوفد الروسي اجتماعاً تنسيقياً مع جهاز الإمارات للمحاسبة، ناقش فيه الجانبان القضايا المشتركة وآليات تطوير التكامل المؤسسي بينهما، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية في مجالات التحقيق والمتابعة المالية. 
ويأتي هذا التعاون في إطار تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة روسيا الاتحادية، في مجالات مكافحة الجريمة وحماية الحقوق، وتطوير أدوات التعاون الدولي.

أخبار ذات صلة
اتحاد الكرة يشارك في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي
موددنا بطل «النسخة الثانية» لكأس الإمارات للجولف
النائب العام للاتحاد
النائب العام
الإمارات
روسيا
روسيا الاتحادية
آخر الأخبار
اتحاد الكرة يشارك في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي
الرياضة
اتحاد الكرة يشارك في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي
اليوم 22:05
«الفارس الشهم 3» تفتتح مركز الإمارات الطبي في خانيونس
علوم الدار
«الفارس الشهم 3» تفتتح مركز الإمارات الطبي في خانيونس
اليوم 22:02
عروض «الشارقة للتسوق 2025 - 2026» تواصل نجاحها بفعاليات تفاعلية
اقتصاد
عروض «الشارقة للتسوق 2025 - 2026» تواصل نجاحها بفعاليات تفاعلية
اليوم 21:54
زيلينسكي يلتقي مع مفاوضين أميركيين بحضور المستشار الألماني
الأخبار العالمية
زيلينسكي يبحث خطة السلام مع مفاوضين أميركيين
اليوم 21:44
«الشارقة الإسلامي» يحصد جائزة التميز في العمليات المصرفية المرموقة من «دويتشه بنك»
اقتصاد
«الشارقة الإسلامي» يحصد جائزة التميز في العمليات المصرفية المرموقة من «دويتشه بنك»
اليوم 21:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©