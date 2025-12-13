الأحد 14 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

انطلاق «مزاينة مدينة زايد» المحطة الثالثة في مهرجان الظفرة

مشاركة واسعة من مُلاك الإبل في «مزاينة مدينة زايد» (وام)
14 ديسمبر 2025 01:38

الظفرة (وام) 

انطلقت أمس منافسات مزاينة مدينة زايد، المحطة الثالثة من مهرجان الظفرة بدورته الـ19، التي تنظمها هيئة أبوظبي للتراث وتستمر حتى 20 ديسمبر الجاري في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وسط مشاركة واسعة من مُلاك الإبل في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. 
وسجلت مزاينة مدينة زايد في يومها الأول دخول 473 مطية ضمن 8 أشواط مخصصة لسن المفاريد (التلاد والشركاء) للمحليات والمجاهيم، التي سيتم إعلان نتائجها مساء اليوم.

أشواط

وخصصت اللجنة المنظمة للمزاينة 775 جائزة للفائزين بقيمة تتجاوز 12 مليون درهم، موزعة على 85 شوطاً، منها 38 شوطاً للإبل المحليات، و35 شوطاً للإبل المجاهيم، و6 أشواط للإبل المهجنات الأصايل، و6 أشواط للإبل الوضح، ضمن 6 فئات عمرية «مفاريد، حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، حول». 
وتدخل شبوك مزاينة الإبل، صباح اليوم، المطايا المشاركة في سن المفاريد ضمن أشواط الشرايا المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح، استعداداً لعرضها على اللجان (التشبيه والتسنين، الطبية، التحكيم)، وإعلان نتائجها يوم الاثنين المقبل.

