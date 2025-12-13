الأحد 14 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

44 أسرة تعرض منتجات مبتكرة في «تمكين»

44 أسرة تعرض منتجات مبتكرة في «تمكين»
14 ديسمبر 2025 01:38

دبي (الاتحاد) 

دشنت جمعية دبي الخيرية بنجاح النسخة الثانية من معرض مبادرة «تمكين»، المخصص لدعم الأسر الإماراتية المنتجة. وتقام الفعالية في ند الشبا مول، بالشراكة الاستراتيجية مع نخبة من المؤسسات الحكومية الرائدة: شرطة دبي، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، وأوقاف دبي.
افتتح المعرض اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، ومصطفى كرم، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية دبي الخيرية. 
ويستضيف المعرض الذي يمتد حتى 21 من ديسمبر الجاري، مشاركة لـ 44 أسرة مواطنة تعرض مجموعة متفردة من المنتجات المبتكرة التي تعكس جودة الحرفية الإماراتية.
وذكر خالد العلماء، أمين السر العام للجمعية، أن مبادرة «تمكين» هذا العام وسعت نطاق عملها وتأثيرها، حيث تم تدريب وتأهيل 44 أسرة إماراتية منتجة بشكل احترافي، لتمكينها من تطوير منتجاتها وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة. كما شهدت المبادرة كذلك تخريج 91 شاباً وشابة من أبناء الوطن، بعد إتمامهم بنجاح برامج تدريبية متقدمة في تخصصات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، ومهارات التواصل باللغة الإنجليزية، بهدف رفد سوق العمل بكوادر وطنية مؤهلة لدعم تنافسية دولة الإمارات عالمياً.
من جانبه، قال مصطفى كرم، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية دبي الخيرية: «نعتز بافتتاح الدورة الثانية من معرض (تمكين) والشراكة التنموية مع شركائنا الاستراتيجيين. هادفين المساهمة الفعّالة في دعم الأسر المواطنة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، وتحفيز أفرادها على تبني الأفكار المنتجة ودخول عالم الأعمال التجارية عبر بوابة المشاريع متناهية الصغر، الأمر الذي يعزز الاستقرار وجودة الحياة لأفراد الأسرة كافة».

