شرطة دبي تدعو السائقين للحذر خلال التقلبات الجوية

دبي (الاتحاد)



دعت القيادة العامة لشرطة دبي، السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر اللازمين على الطرقات نظراً للتقلبات الجوية الماطرة المتوقعة، مناشدةً السائقين اتباع جميع الإجراءات الوقائية والالتزام التام بالقوانين واللوائح المرورية وتخفيف السرعات، وترك مسافة أمان كافية، وعدم الانشغال بغير الطريق.

وأكدت شرطة دبي جاهزيتها للتعامل مع بلاغات الحوادث الطارئة، سواء في المناطق الجبلية والأودية، أو التعامل مع الحوادث المرورية التي تواكب سقوط الأمطار خلال فترة التقلبات الجوية، مُشددة على أهمية توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري المياه، وعدم عبور الأودية، حرصاً على السلامة العامة.

ودعت شرطة دبي أصحاب المراكب والسفن والزوارق واليخوت ومرتادي البحر، إلى متابعة الأحوال الجوية والمناخية، والالتزام بالتعليمات، ضماناً لتحقيق السلامة العامة.

كما دعت شرطة دبي أفراد الجمهور إلى الاتصال بمركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات على الرقم 999 في حال وقوع حالات طارئة، وعلى الرقم 901 في الحالات غير الطارئة، متمنيةً للجميع السلامة والأمان.