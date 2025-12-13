الأحد 14 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
سيف بن زايد يهنئ محمد بن سليم بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات

سيف بن زايد يهنئ محمد بن سليم بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات
14 ديسمبر 2025 00:54

هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، محمد بن سُلَيِّم بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات (FIA).
وقال سموه، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «مبروك للأخ محمد بن سُلَيِّم تجديد الثقة لولايةٍ ثانية رئيسًا للاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، في تأكيدٍ جديد على أن الكفاءة الإماراتية قادرة على القيادة عالمياً».

