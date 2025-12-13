انخفاض في درجات الحرارة وتوقعات بهطول أمطار اليوم

أبوظبي (وام)



توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً تتخلله بعض السحب الركامية مع هطول أمطار على مناطق متفرقة خاصة الساحلية والشمالية، ويشهد انخفاضاً في درجات الحرارة.

وأوضح المركز أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، يضطرب أحياناً مع السحب، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:02 والمد الثاني عند الساعة 20:53 والجزر الأول عند الساعة 15:57 والجزر الثاني عند الساعة 02:25.

وفي بحر عُمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعه19:11 والمد الثاني عند الساعة 05:43 والجزر الأول عند الساعة 12:20 والجزر الثاني عند الساعة 00:15.