الأحد 14 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

انخفاض في درجات الحرارة وتوقعات بهطول أمطار اليوم

انخفاض في درجات الحرارة وتوقعات بهطول أمطار اليوم
14 ديسمبر 2025 01:38

أبوظبي (وام) 

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً تتخلله بعض السحب الركامية مع هطول أمطار على مناطق متفرقة خاصة الساحلية والشمالية، ويشهد انخفاضاً في درجات الحرارة. 
وأوضح المركز أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، يضطرب أحياناً مع السحب، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:02 والمد الثاني عند الساعة 20:53 والجزر الأول عند الساعة 15:57 والجزر الثاني عند الساعة 02:25. 
وفي بحر عُمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعه19:11 والمد الثاني عند الساعة 05:43 والجزر الأول عند الساعة 12:20 والجزر الثاني عند الساعة 00:15.

أخبار ذات صلة
رياح خفيفة إلى معتدلة وتوقعات بسقوط أمطار غداً
أمطار الخير على مناطق متفرقة من الدولة
درجات الحرارة
أمطار
سقوط أمطار
هطول أمطار
الطقس
حالة الطقس في الإمارات
الطقس في الإمارات
حالة الطقس
درجات الحرارة بالدولة
آخر الأخبار
اتحاد الكرة يشارك في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي
الرياضة
اتحاد الكرة يشارك في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي
اليوم 22:05
«الفارس الشهم 3» تفتتح مركز الإمارات الطبي في خانيونس
علوم الدار
«الفارس الشهم 3» تفتتح مركز الإمارات الطبي في خانيونس
اليوم 22:02
عروض «الشارقة للتسوق 2025 - 2026» تواصل نجاحها بفعاليات تفاعلية
اقتصاد
عروض «الشارقة للتسوق 2025 - 2026» تواصل نجاحها بفعاليات تفاعلية
اليوم 21:54
زيلينسكي يلتقي مع مفاوضين أميركيين بحضور المستشار الألماني
الأخبار العالمية
زيلينسكي يبحث خطة السلام مع مفاوضين أميركيين
اليوم 21:44
«الشارقة الإسلامي» يحصد جائزة التميز في العمليات المصرفية المرموقة من «دويتشه بنك»
اقتصاد
«الشارقة الإسلامي» يحصد جائزة التميز في العمليات المصرفية المرموقة من «دويتشه بنك»
اليوم 21:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©