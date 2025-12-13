نهيان بن مبارك يحضر أفراح مواطنين في العين

العين (وام)



حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، عدداً من احتفالات الاستقبال بمناسبة أفراح مواطنين في منطقة العين، حيث حضر معاليه حفل استقبال أقامته عائلة سالم سلطان محمد عبدالله النيادي، بمناسبة زفاف نجلها «سعود» إلى كريمة محمد هلال عرار شهوان الظاهري.





كما حضر معاليه حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المهندس محمد سعيد علي محمد الساعدي، بمناسبة زفاف نجليها «فيصل» و«خالد» على كريمتي محمد شاكر البلوشي وسيف حمدان الخوار آل علي.





وحضر معاليه حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة محمد نايع بن سلوم الراشدي، بمناسبة زفاف نجلها «علي» إلى كريمة علي سعيد بن طريش الكعبي، وعائلة طارش سعيد بن طريش الكعبي، بمناسبة زفاف نجلها «حمد» إلى كريمة سالم سعيد بن طريش الكعبي.





وحضر معاليه حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة أحمد سهيل محمد بالقاز المهيري، بمناسبة زفاف نجلها «عبدالله» إلى كريمة مبارك أحمد محمد عقيق المهيري.

وحضر الاحتفالات جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين، الذين شاركوا العريسين وذويهما فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.

وقدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التهاني والتبريكات للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهم الله الذرية الصالحة، داعياً المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.

من جانبهم، عبّر ذوو العرسان عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حضوره ومشاركته أفراحهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.

وتخلل الاحتفالات عدد من الفقرات التراثية والفنية، شملت عروضاً من الفنون الشعبية الإماراتية، إلى جانب الأهازيج واللوحات الفولكلورية التي أضفت على المناسبة أجواءً من الفرح والأصالة.