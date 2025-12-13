الأحد 14 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

طحنون بن زايد: السلام والاستقرار والازدهار لجميع دول العالم

طحنون بن زايد خلال لقائه جوناثان باول (من المصدر)
14 ديسمبر 2025 01:39

أبوظبي (الاتحاد)

بحث سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أمس، آفاق التعاون المشترك مع جوناثان باول، مستشار الأمن القومي البريطاني، وفارون شاندرا، المستشار الخاص لرئيس وزراء المملكة المتحدة للشؤون التجارية، وكذلك مسار العلاقات الثنائية وآفاق التعاون والفرص المشتركة لتعزيز الشراكة بين البلدين.
وقال سموه عبر منصة «إكس»، أمس: «بحثنا آخر المستجدات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العمل الدولي لمواجهة التحديات المختلفة، بما يسهم في إرساء السلام والاستقرار والازدهار لجميع الدول وشعوبها».

