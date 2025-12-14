الإثنين 15 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

14 ديسمبر 2025 08:33

دعا  المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار على بعض المناطق في الدولة. كما دعا إلى الابتعاد عن أماكن تجمع المياه واتباع إجراءات السلامة أثناء المطر. 

وأشار إلى احتمال تشكل سحب ركامية مصحوبة بهطول أمطار ورياح قوية إلى نشطة في بعض الأحيان بسرعة 45 كم/ساعة فوق البحر والجزر وتمتد فوق بعض المناطق الساحلية.وفق حسابه الرسمي على منصة إكس صباح اليوم.

 

وأوضح تقرير المتابعة الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، ووفقاً لآخر تطورات الحالة الجوية خلال الفترة من السبت 13 إلى الجمعة 19 ديسمبر 2025، إلى أنه من السبت إلى الاثنين يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق، خاصة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الأمطار
المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
