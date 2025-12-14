الإثنين 15 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

برعاية شما بنت محمد.. تنظيم العرس الجماعي الـ22 بمنطقة القوع بمشاركة 48 شاباً وشابة

برعاية شما بنت محمد.. تنظيم العرس الجماعي الـ22 بمنطقة القوع بمشاركة 48 شاباً وشابة
14 ديسمبر 2025 15:12

برعاية وحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية التعليمية، أقيم في منطقة القوع العرس الجماعي الـ22 بمشاركة 48 شابا وشابة والذي تنظمه قبيلة الدروع بشكل دوري، وذلك بدعوة من صاحب المبادرة والمشرف على تنفيذها الدكتور هلال الدرعي. 

 

ويعد العرس النسائي الجماعي بمنطقة القوع من المبادرات الاجتماعية التي تهدف إلى دعم الزواج، وتعزيز الترابط الأسري، وترسيخ القيم الاجتماعية الأصيلة في المجتمع.

 

ويأتي حضور الشيخة الدكتور شما في هذا الاحتفال الوطني الاجتماعي المميز ليؤكد التزامها الدائم بدعم بناء الأسرة الإماراتية وتشجيع ظاهرة الزواج الجماعي التي تسهم في تخفيف الأعباء عن الشباب، وتعزز قيم التلاحم المجتمعي، انسجامًا مع توجيهات القيادة الرشيدة في رفع الوعي بمبادرات "أعراس مديم" التي وضعت خصيصًا لتسهيل الاحتفالات بالأعراس، بما يتوافق مع العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، ويبرز الهوية الوطنية من خلال الممارسات الحياتية للأسر الإماراتية. 

 

وقال الدكتور هلال الدرعي رئيس اللجنة المنظمة للعرس الجماعي أن الأعراس الجماعية في منطقة القوع أسهمت خلال 20 عامًا في توفير أكثر من مليار درهم، وعزّزت التآلف الاجتماعي واستقرار الأسر بدعم القيادة الرشيدة.

 

كما أكد الأهالي والمشاركون على الأثر الإيجابي لهذه المبادرة في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشباب وتعزيز قيم الترابط والبساطة في المجتمع وأجمع الحضور على أن هذه الأعراس تمثل نموذجاً يحتذى به في دعم شباب الوطن وتشجيعهم على الزواج المبكر.

 

المصدر: وام
شما بنت محمد بن خالد
العرس الجماعي
العرس
القوع
