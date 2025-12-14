الإثنين 15 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الهلال الأحمر يوزع 6 آلاف خوذة في مهرجان ليوا

الهلال الأحمر يوزع 6 آلاف خوذة في مهرجان ليوا
14 ديسمبر 2025 15:38

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي - مركز الظفرة، 6 آلاف خوذة واقية على جمهور مهرجان ليوا "تل مرعب"، ضمن مبادرة مجتمعية تهدف إلى تعزيز ثقافة السلامة المرورية، والحد من الإصابات الناجمة عن قيادة الدراجات النارية والهوائية، وصعود تل مرعب بالسيارات، إضافة إلى ترسيخ مفاهيم المسؤولية والوعي المجتمعي خلال الفعاليات الرياضية والترفيهية.

 

وجرى تنفيذ المبادرة، التي استمرت لمدة ثلاثة أيام، عبر فرق ميدانية من الهلال الأحمر الإماراتي ارتدت زيًا موحدًا، وحملت لوحات تعريفية بالمبادرة، مع تخصيص فريق لتسجيل عدد المستفيدين واستقبال طلبات الدعم الإضافية.

 

وشملت مواقع التوزيع نقطة الدخول الرئيسية لتل مرعب، ومنطقة الدراجات، إضافة إلى موقف السيارات قبل بداية صعود التل، بما يسهم في الوصول إلى أكبر شريحة من المشاركين والزوار.

 

أخبار ذات صلة
ليوا تتزين لاستقبال زوار المهرجان
مشاركة قياسية في «الاستعراض الحر للسيارات»

واستهدفت المبادرة حاملي رخص قيادة الدراجات النارية، وهواة صعود التل بسياراتهم، والفئات الأكثر عرضة للحوادث خلال الفعاليات الرياضية والترفيهية، إلى جانب تشجيع استخدام الخوذ أثناء التحديات الخطرة، خاصة للمرافقين، ومحال تأجير الدراجات.

 

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع شرطة أبوظبي وإدارة مهرجان ليوا، ضمن جهود متواصلة لتعزيز سلوكيات السلامة المرورية، والحد من الإصابات الشائعة، بما ينسجم مع رسالة الهلال الأحمر الإماراتي في دعم صحة وسلامة المجتمع، وترسيخ ثقافة الوقاية خلال الفعاليات الجماهيرية.

 

المصدر: وام
الهلال الأحمر الإماراتي
ليوا
مهرجان ليوا الدولي
آخر الأخبار
إشادة دولية بتنظيم دبي لكأس العالم للترايثلون
الرياضة
إشادة دولية بتنظيم دبي لكأس العالم للترايثلون
اليوم 13:30
جابرييل.. لؤلؤة تسبق عمرها في أولد ترافورد
الرياضة
جابرييل.. لؤلؤة تسبق عمرها في أولد ترافورد
اليوم 13:18
بيان مشترك بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية
علوم الدار
بيان مشترك بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية
اليوم 13:15
«الإثارة والتشويق» عنوان «السباق السابع» للخيول في «مضمار أبوظبي»
الرياضة
«الإثارة والتشويق» عنوان «السباق السابع» للخيول في «مضمار أبوظبي»
اليوم 13:00
سباليتي يتغزّل في لاعبي يوفنتوس
الرياضة
سباليتي يتغزّل في لاعبي يوفنتوس
اليوم 12:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©