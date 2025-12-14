الهلال الأحمر يوزع 6 آلاف خوذة في مهرجان ليوا

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي - مركز الظفرة، 6 آلاف خوذة واقية على جمهور مهرجان ليوا "تل مرعب"، ضمن مبادرة مجتمعية تهدف إلى تعزيز ثقافة السلامة المرورية، والحد من الإصابات الناجمة عن قيادة الدراجات النارية والهوائية، وصعود تل مرعب بالسيارات، إضافة إلى ترسيخ مفاهيم المسؤولية والوعي المجتمعي خلال الفعاليات الرياضية والترفيهية.

وجرى تنفيذ المبادرة، التي استمرت لمدة ثلاثة أيام، عبر فرق ميدانية من الهلال الأحمر الإماراتي ارتدت زيًا موحدًا، وحملت لوحات تعريفية بالمبادرة، مع تخصيص فريق لتسجيل عدد المستفيدين واستقبال طلبات الدعم الإضافية.

وشملت مواقع التوزيع نقطة الدخول الرئيسية لتل مرعب، ومنطقة الدراجات، إضافة إلى موقف السيارات قبل بداية صعود التل، بما يسهم في الوصول إلى أكبر شريحة من المشاركين والزوار.

واستهدفت المبادرة حاملي رخص قيادة الدراجات النارية، وهواة صعود التل بسياراتهم، والفئات الأكثر عرضة للحوادث خلال الفعاليات الرياضية والترفيهية، إلى جانب تشجيع استخدام الخوذ أثناء التحديات الخطرة، خاصة للمرافقين، ومحال تأجير الدراجات.

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع شرطة أبوظبي وإدارة مهرجان ليوا، ضمن جهود متواصلة لتعزيز سلوكيات السلامة المرورية، والحد من الإصابات الشائعة، بما ينسجم مع رسالة الهلال الأحمر الإماراتي في دعم صحة وسلامة المجتمع، وترسيخ ثقافة الوقاية خلال الفعاليات الجماهيرية.