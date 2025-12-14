الإثنين 15 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رياح خفيفة إلى معتدلة وتوقعات بسقوط أمطار غداً

أبوظبي
14 ديسمبر 2025 17:05

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويضطرب ليلاً. يحدث المد الأول عند الساعة 09:38 والمد الثاني عند الساعة 23:00، والجزرالأول عند الساعة 17:08 والجزر الثاني عند الساعة 03:15.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 20:10 والمد الثاني عند الساعة 06:21، والجزر الأول عند الساعة 13:02 والجزر الثاني عند الساعة 01:24.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً..

المدينة                     الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                      28 20 80 30

دبي                           29 22 75 40

الشارقة                       28 21 75 30

عجمان                        27 21 80 45

أم القيوين                      27 18 80 40

رأس الخيمة                   29 21 70 35

الفجيرة                         25 20 80 45

العـين                           28 18 70 30

ليوا                              29 16 60 30

الرويس                         26 19 85 50

السلع                            26 20 80 50

دلـمـا                            26 22 70 45

طنب الكبرى / الصغرى     26 20 75 50
أبو موسى                       26 20 75 50.

المصدر: وام
