علوم الدار

جرت لسموه مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يصل إلى القصر الرئاسي في نيقوسيا يرافقه الرئيس القبرصي

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى القصر الرئاسي في العاصمة نيقوسيا، يرافق موكبه فخامة نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص.

وجرت لسموه، لدى وصوله إلى القصر، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وقبرص واستعرض سموه ثلة من حرس الشرف اصطفت تحية لسموه.

كما وضع سموه، خلال المراسم، إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لمكاريوس الثالث، الرئيس المؤسس لجمهورية قبرص.

وصافح سموه مستقبليه من الوزراء وكبار المسؤولين في قبرص. 

كما صافح الرئيس القبرصي الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة الذي يضم معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدداً من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

المصدر: وام
