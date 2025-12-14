الإثنين 15 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على دورية أميركية - سورية في تدمر

شعار وزارة الخارجية
14 ديسمبر 2025 17:52

دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له دورية مشتركة بين القوات الأميركية والأمن السوري قرب مدينة تدمر وسط سوريا، والذي تسبب في مقتل وإصابة عدد من عناصر القوة الأميركية وإصابة أفراد من الأمن السوري.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان، على أنّ دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

أخبار ذات صلة
إشادة دولية بتنظيم دبي لكأس العالم للترايثلون
بيان مشترك بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي ضحايا هذا الهجوم الآثم، وللولايات المتحدة الأميركية وشعبها الصديق، وللجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

المصدر: وام
الإمارات
إدانة
هجوم إرهابي
تدمر السورية
سوريا
آخر الأخبار
إشادة دولية بتنظيم دبي لكأس العالم للترايثلون
الرياضة
إشادة دولية بتنظيم دبي لكأس العالم للترايثلون
اليوم 13:30
جابرييل.. لؤلؤة تسبق عمرها في أولد ترافورد
الرياضة
جابرييل.. لؤلؤة تسبق عمرها في أولد ترافورد
اليوم 13:18
بيان مشترك بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية
علوم الدار
بيان مشترك بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية
اليوم 13:15
«الإثارة والتشويق» عنوان «السباق السابع» للخيول في «مضمار أبوظبي»
الرياضة
«الإثارة والتشويق» عنوان «السباق السابع» للخيول في «مضمار أبوظبي»
اليوم 13:00
سباليتي يتغزّل في لاعبي يوفنتوس
الرياضة
سباليتي يتغزّل في لاعبي يوفنتوس
اليوم 12:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©