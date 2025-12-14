الإثنين 15 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

سباق الصقور ينطلق بفئة «الملاك»

سباق الصقور ينطلق بفئة «الملاك»
15 ديسمبر 2025 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق صباح اليوم منافسات سباق الصقور، ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026، بمشاركة نخبة من الصقّارين ومحبي الموروث التراثي العريق، في حدث يجمع بين الأصالة والدقة العالية في التنظيم والتجهيزات الإلكترونية الحديثة.

يُعد سباق الصقور من أبرز الفعاليات في المهرجان، لما يحمله من قيمة ثقافية تعكس عمق ارتباط أبناء الإمارات برياضة الصقارة، وما تتطلبه من مهارة عالية في تدريب الطيور، وتعويدها على مسار السباق والآلية المعتمدة عند خط النهاية.
وتُقام منافسات السباق على مدى 3 أيام، حيث يشهد اليوم الأول منافسات فئة الملاك «فرخ»، مع السماح بمشاركة أربعة صقور حداً أقصى لكل مالك، وبمعدل صقر واحد في كل شوط، وتشمل الأشواط فئات جير شاهين، جير بيرق، جير قرموشة، وجير تبع.
وتتواصل المنافسات في اليوم الثاني بمنافسات فئة المحترفين «فرخ»، فيما تختتم البطولة في اليوم الثالث بمنافسات فئة الجرناس.
وحددت اللجنة المنظمة مسافة السباق بـ 400 متر، على أن يكون الحضور إلى موقع المنافسة في الساعة السابعة صباحاً، والانطلاقة الرسمية في الثامنة صباحاً.
 وأكدت اللجنة المنظمة اكتمال الاستعدادات لانطلاق السباق، مشيرة إلى أن باب التسجيل أُغلق وفق الجدول المعتمد، مع إجراء القرعة المخصصة للأشواط، وتحديد حد أقصى للمشاركة يبلغ 50 صقراً في كل شوط.

الصقور
مهرجان ليوا الدولي
التراث
الطيور
الصقارة
