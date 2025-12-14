ليوا تتزين لاستقبال زوار المهرجان

الظفرة (الاتحاد)



ليوا تلك المدينة الآسرة لقلوب السياح والزوار في كل المواسم لما تتميز به من واحات للنخيل الباسقة والتلال الرملية التي تشكل لوحات فنية طبيعة، بالإضافة إلى القلاع والحصون التي تؤكد عراقة الأمكنة والحضارة الضاربة في جذور التاريخ، ودعماً لإبراز هذا الموروث الثقافي والحضاري، حرصت بلدية منطقة الظفرة على تزيين المدينة لاستقبال زوار مهرجان ليوا الدولي 2026، من خلال تنفيذ أعمال التزيين والتجميل التي شملت الشوارع والحدائق والمداخل الرئيسية، بما يعكس المظهر الحضاري للمدينة، ويعزز من جاهزيتها لاستقبال ضيوف المهرجان، ويوفر أجواء ترحيبية تسهم في إنجاح المهرجان واستقطاب الزوار من داخل الدولة وخارجها. وتضمنت أعمال الزينة أشكالاً هندسية متنوعة مستمدة من فعاليات المهرجان.