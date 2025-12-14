شرطة دبي: انخفاض متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة إلى 1.86 دقيقة

دبي (الاتحاد)



تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الإدارة العامة للتدريب، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، وذلك بحضور العميد بدران الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد أحمد مرداس، مدير الإدارة العامة للتدريب، ونائبه العميد الدكتور جاسم حسين، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع المري، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.

واطلع معالي الفريق المري على نسب الامتثال لإطار الحوكمة، ومؤشرات التدريب الذكي، وساعات التدريب المنفذة، وشملت نتائج تقييم مراكز التدريب حصول عدد من المراكز على درجات مرتفعة، كما أظهرت المؤشرات أن متوسط رضا المتدربين عن البرامج التدريبية بلغ مستويات غير مسبوقة وصلت إلى 99.7% في بعض الدورات، بمتوسط عام تجاوز 98%. فيما ارتفعت نسبة التعلم إلى حدود 41% في بعض البرامج، متجاوزة المستهدف البالغ 12%.

وأظهرت البيانات انخفاضاً في متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة من 12.1 دقيقة في عام 2017 إلى 1.86 دقيقة في عام 2024، بنسبة تحسن بلغت 85%، ما يعكس الأثر المباشر لبرامج التدريب الميداني والتخصصي على قدرات القوة وإمكاناتها التشغيلية.