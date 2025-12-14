الإثنين 15 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

500 طالب من 16 جنسية يشاركون في «الدورات الشتوية»

طلاب مشاركون في البرامج التدريبية (من المصدر)
15 ديسمبر 2025 01:11

دبي (الاتحاد)

انطلقت فعاليات الدورات الشتوية في نسختها الثامنة، والتي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومجلس شرطة دبي الطلابي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة تنمية المجتمع، وذلك بمشاركة 500 طالب وطالبة يُمثلون 16 جنسية، ممن تتراوح أعمارهم بين 11 و18 عاماً من مختلف المدارس الحكومية والخاصة.
وأكد العميد خالد بن مويزة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن هذه الدورات تأتي في إطار حرص شرطة دبي على الاستثمار في فئة النشء والشباب، عبر برامــج متكاملــــة تُعزز من بنـــاء الشخصية المتـــزنة الواعية. 
وأضاف «إن شغل أوقات الفراغ خلال العطلة الدراسية بأنشطة تعليمية وتدريبية وتوعوية يُشكل عاملاً حاسماً في حماية أبنائنا من مخاطر الانحراف السلوكي والتأثيرات السلبية التي قد تحيط بهم في هذه المرحلة العمرية الحساسة. إننا نحرص من خلال هذه الدورات على غرس القيم الإيجابية، وتنمية المسؤولية، وتعزيز الانضباط الذاتي، وصقل المهارات الحياتية التي تُسهم في بناء جيل قيادي واعٍ بدوره تجاه وطنه ومجتمعه. كما أن التنوع في محتوى البرامج، ما بين الرياضي، والعسكري، والثقافي، والتقني، يواكب تطلعات الطلبة بمختلف ميولهم، ويوفر بيئة محفزة للتعلم والنمو، ويُساهم في دعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان، وإسعاد المجتمع».

توعية وقائية

أخبار ذات صلة
إشادة دولية بتنظيم دبي لكأس العالم للترايثلون
شابر يصطاد «النمر الأسود» في جولة دي بي ورلد للجولف

قال الملازم أول خليل ميرزا أهلي، رئيس قسم البرامج الطلابية في مركز حماية الدولي «تحمل النسخة الثامنة لهذا العام طابعاً مميزاً من حيث التنوع في الأنشطة، والتوسع في مراكز التدريب، إذ تم توزيع المشاركين على 6 مراكز تدريبية شملت مناطق إمارة دبي كافة، بما يضمن الوصول إلى أكبر شريحة من الطلبة وتقديم تجربة تعليمية متكاملة. وقد تم تخصيص 4 مراكز للطلاب و2 للطالبات، حرصاً على توفير بيئة ملائمة وآمنة للجميع. وتشمل برامج الدورة محاور متعددة مثل التدريب العسكري والرياضي، وبرنامج السنع الإماراتي، ودورات عملية في رعاية الخيل، إضافة إلى فعاليات ميدانية مثل بطولة تحدي أبطال الإنقاذ، وركوب الدراجات الهوائية، ويوم مفتوح في مركز حماية».

وزارة التربية والتعليم
مكافحة المخدرات
هيئة تنمية المجتمع
المخدرات
دبي
شرطة دبي
آخر الأخبار
إشادة دولية بتنظيم دبي لكأس العالم للترايثلون
الرياضة
إشادة دولية بتنظيم دبي لكأس العالم للترايثلون
اليوم 13:30
جابرييل.. لؤلؤة تسبق عمرها في أولد ترافورد
الرياضة
جابرييل.. لؤلؤة تسبق عمرها في أولد ترافورد
اليوم 13:18
بيان مشترك بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية
علوم الدار
بيان مشترك بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية
اليوم 13:15
«الإثارة والتشويق» عنوان «السباق السابع» للخيول في «مضمار أبوظبي»
الرياضة
«الإثارة والتشويق» عنوان «السباق السابع» للخيول في «مضمار أبوظبي»
اليوم 13:00
سباليتي يتغزّل في لاعبي يوفنتوس
الرياضة
سباليتي يتغزّل في لاعبي يوفنتوس
اليوم 12:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©