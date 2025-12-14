500 طالب من 16 جنسية يشاركون في «الدورات الشتوية»

دبي (الاتحاد)



انطلقت فعاليات الدورات الشتوية في نسختها الثامنة، والتي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومجلس شرطة دبي الطلابي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة تنمية المجتمع، وذلك بمشاركة 500 طالب وطالبة يُمثلون 16 جنسية، ممن تتراوح أعمارهم بين 11 و18 عاماً من مختلف المدارس الحكومية والخاصة.

وأكد العميد خالد بن مويزة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن هذه الدورات تأتي في إطار حرص شرطة دبي على الاستثمار في فئة النشء والشباب، عبر برامــج متكاملــــة تُعزز من بنـــاء الشخصية المتـــزنة الواعية.

وأضاف «إن شغل أوقات الفراغ خلال العطلة الدراسية بأنشطة تعليمية وتدريبية وتوعوية يُشكل عاملاً حاسماً في حماية أبنائنا من مخاطر الانحراف السلوكي والتأثيرات السلبية التي قد تحيط بهم في هذه المرحلة العمرية الحساسة. إننا نحرص من خلال هذه الدورات على غرس القيم الإيجابية، وتنمية المسؤولية، وتعزيز الانضباط الذاتي، وصقل المهارات الحياتية التي تُسهم في بناء جيل قيادي واعٍ بدوره تجاه وطنه ومجتمعه. كما أن التنوع في محتوى البرامج، ما بين الرياضي، والعسكري، والثقافي، والتقني، يواكب تطلعات الطلبة بمختلف ميولهم، ويوفر بيئة محفزة للتعلم والنمو، ويُساهم في دعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان، وإسعاد المجتمع».



توعية وقائية

قال الملازم أول خليل ميرزا أهلي، رئيس قسم البرامج الطلابية في مركز حماية الدولي «تحمل النسخة الثامنة لهذا العام طابعاً مميزاً من حيث التنوع في الأنشطة، والتوسع في مراكز التدريب، إذ تم توزيع المشاركين على 6 مراكز تدريبية شملت مناطق إمارة دبي كافة، بما يضمن الوصول إلى أكبر شريحة من الطلبة وتقديم تجربة تعليمية متكاملة. وقد تم تخصيص 4 مراكز للطلاب و2 للطالبات، حرصاً على توفير بيئة ملائمة وآمنة للجميع. وتشمل برامج الدورة محاور متعددة مثل التدريب العسكري والرياضي، وبرنامج السنع الإماراتي، ودورات عملية في رعاية الخيل، إضافة إلى فعاليات ميدانية مثل بطولة تحدي أبطال الإنقاذ، وركوب الدراجات الهوائية، ويوم مفتوح في مركز حماية».