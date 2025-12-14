«ربدان» تنال اعتماد الرابطة الجنوبية للكليات بأميركا

أبوظبي (الاتحاد)



حصلت أكاديمية ربدان على اعتماد الرابطة الجنوبية للكليات ولجنة المدارس للكليات (SACSCOC)، وهي هيئة الاعتماد المؤسسي الأعلى والأكثر تأثيراً في الولايات المتحدة الأميركية، والمعترف بها عالمياً لضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي.

وبذلك تصبح أكاديمية ربدان أول مؤسسة تعليمية حكومية في دولة الإمارات تحصل على هذا الاعتماد المرموق، والأولى على مستوى العالم المتخصصة في مجالات الدفاع والأمن وإدارة الأزمات.

ويأتي هذا الإنجاز بعد أن أعلنت الأكاديمية في ديسمبر 2024 قبول ترشحها لهذا الاعتماد العالمي، إثر زيارة لجنة مكونة من تسعة خبراء دوليين أجرت تقييماً شاملاً لمعايير الحوكمة، وفعالية البرامج الأكاديمية، وجودة خدمات الطلبة، وكفاءة الأنظمة المؤسسية.

وأكد جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، أن هذا الاعتماد يمثل نقطة تحول نوعية في مسيرة الأكاديمية، مشيراً إلى أن حصول أكاديمية ربدان على اعتماد الرابطة الجنوبية للكليات يعكس مصداقيتها الدولية، ويعزز سمعتها التنافسية، ويمهد الطريق لشراكات استراتيجية مع جامعات عالمية.



وجهة دولية

يعكس هذا الاعتماد العالمي ما تتمتع به الأكاديمية من أعلى المعايير الدولية في تصميم البرامج، وجودة التدريس، وقياس مخرجات التعلم، وخدمات دعم الطلبة، والتطوير المستمر للأداء المؤسسي، ما يرسخ مكانتها وجهة تعليمية دوليةً في مجالات السلامة والأمن والدفاع وإدارة الأزمات.

وتعد الرابطة الجنوبية للكليات ولجنة المدارس للكليات جهة اعتماد مؤسسية رائدة عالمياً لضمان الجودة في التعليم العالي.