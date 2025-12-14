«تريندز» وسفارة اليابان يعززان الشراكة في الذكاء الاصطناعي والفضاء

أبوظبي (الاتحاد)



يستضيف مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بالتعاون مع السفارة اليابانية لدى دولة الإمارات، ندوة مشتركة تحت عنوان «خطط لتحقيق إنجازات: تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والفضاء بين اليابان والإمارات»، وذلك غداً، بمشاركة جهات حكومية وصناعية وأكاديمية بارزة من كلا البلدين، وتهدف إلى استكشاف سبل الابتكار، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، ورسم ملامح مستقبل التعاون الثنائي في القطاعات التكنولوجية المتقدمة.

وسيفتتح الحدث، الذي سيعقد في قاعة المؤتمرات بمقر «تريندز» في أبوظبي، بكلمة ترحيبية يلقيها كل من الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، وكين أوكانيوا، سفير اليابان فوق العادة، المفوض لدى دولة الإمارات. تليها كلمات رئيسية يلقيها كل من عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وهيروفومي مياكي، نائب مساعد الوزير لمكتب شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية اليابانية، وكينجي أوتسوكا، رئيس مجلس الأعمال الياباني (JBC).

وتتضمن فعاليات الندوة، التي تمتد من الساعة 9:30 صباحاً حتى 4:15 مساءً، أربع جلسات ستتطرق إلى شرح حول وجهات نظر دولة الإمارات حول الذكاء الاصطناعي والفضاء: السياسات والرؤية والأولويات الاستراتيجية، والتعاون بين اليابان والإمارات في مجال الفضاء، بمشاركة الدكتور ماسامي أونودا من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا). فيما ستناقش الجلسة الثالثة موضوع «تسخير ميزة الابتكار اليابانية: تطبيقات عبر القطاعات»، أما الجلسة الرابعة، فستتوقف عند «مد الجسور بين اليابان والإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي».

وتختتم الندوة بتوصيات ختامية يلقيها البروفيسور إيكيوتشي ساتوشي، أستاذ في RCAST بجامعة طوكيو، رئيس مكتب تريندز في طوكيو.



مذكرة تفاهم

خلال الفعالية، سيتم توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين مركز تريندز للبحوث والاستشارات ومعهد ميتسوبيشي للأبحاث (MRI)، تهدف إلى ترسيخ العمل البحثي المشترك في مجالي الذكاء الاصطناعي والفضاء. وتأتي هذه الخطوة مرحلة مهمة نحو تعزيز الابتكار وتبادل الخبرات بين الجانبين، وتضع أسس مشاريع مشتركة تسهم في دفع حدود المعرفة العلمية والتقنية، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي والتكنولوجي على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي تصريح بالمناسبة، أكد الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن هذا التجمع رفيع المستوى من دولة الإمارات واليابان يشكل منصة حيوية لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في قطاعي الذكاء الاصطناعي والفضاء، لافتاً إلى أنهما محركان أساسيان لاقتصادات المستقبل. وأوضح أن «تريندز»، بالشراكة مع السفارة اليابانية في أبوظبي، يسعى إلى تبادل الرؤى ووضع «خطط لتحقيق إنجازات» ملموسة تعزز الابتكار المشترك، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو والتعاون العلمي، بما يخدم المصالح التنموية المشتركة لكلا البلدين.

ومن جانبه، أكد هيروفومي مياكي، نائب مساعد الوزير لمكتب شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية اليابانية، أهمية الحدث، قائلاً: «إن هذه الندوة رفيعة المستوى تؤكد الالتزام المشترك بين اليابان والإمارات بتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة». وأشار إلى أن الجمع بين خبرة اليابان المتميزة في الابتكار التكنولوجي، والرؤية الطموحة لدولة الإمارات في مجالي الفضاء والذكاء الاصطناعي، يمثل فرصة لا مثيل لها لإنشاء مشاريع مشتركة، وتحقيق تقدم يخدم البشرية جمعاء، معرباً عن تطلعه إلى مناقشات مثمرة ترسم خريطة طريق لتعاون أوثق.