الإثنين 15 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أبوظبي للإسكان» تشارك في «ملتقى أبوظبي الأسري الخامس»

«أبوظبي للإسكان» تشارك في «ملتقى أبوظبي الأسري الخامس»
15 ديسمبر 2025 01:11

أبوظبي (الاتحاد) 

تشارك هيئة أبوظبي للإسكان في فعاليات «الملتقى الأسري» الخامس الذي يُقام برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 23 ديسمبر في ساحة الباهية بأبوظبي، تحت شعار «الأسرة مقر ومستقر»، تجسيداً لاهتمام القيادة بدعم الأسرة الإماراتية وتعزيز تلاحمها واستقرارها.
وتأتي مشاركة «الهيئة» في إطار جهودها الرامية إلى دعم الاستقرار الأسري والاجتماعي، وتعزيز جودة حياة المواطنين، عبر إبراز منظومة خدماتها الإسكانية المتكاملة والمبادرات النوعية التي تلبي احتياجات الأسرة الإماراتية.
وتسلط «الهيئة» الضوء خلال مشاركتها في الملتقى على مجموعة من الخدمات الرقمية التي تسهل على المواطنين الحصول على المنفعة السكنية، وتشمل خدمة «إبداء الاهتمام» عبر تطبيق «إسكان أبوظبي» والتي تتيح للمواطنين استعراض المشاريع السكنية الحالية والمستقبلية، ومقارنة تفاصيلها، واختيار الأنسب لهم بطريقة رقمية ميسرة.
كما تستعرض «الهيئة» منصة «تبادل المنافع السكنية» التي تمكّن المواطنين من عرض منافعهم من أراضٍ أو مساكن ضمن منصة موحدة تتيح للمستفيدين المؤهلين تبادل المنافع وفق احتياجاتهم السكنية، بما يوفر خيارات مرنة وسهلة الوصول.
وتحت جناح «الهيئة»، تستعرض «تياسير» خدماتها التي تهدف إلى تيسير وتسهيل رحلة بناء المسكن من مرحلة التخطيط وحتى التسليم، حيث تتيح للمستفيدين من خدمات «الهيئة» اختيار الاستشاري والمقاول، ومراجعة المخططات والتصاميم، ومتابعة مراحل التنفيذ عبر تطبيقها الإلكتروني، وتوفر شبكة مورّدين معتمدين وخدمات دعم متكاملة تشمل التنفيذ والفحص وضمان جودة البناء.
وأكدت «الهيئة» أن وجودها في الملتقى يمثل فرصة لتعزيز التواصل المباشر مع الأسر الإماراتية، وتمكين الجمهور من الاطلاع على البرامج السكنية والمشاريع الجديدة.

