علوم الدار

«التعليم العالي» تعرّف بالمنصة الوطنية للتدريب العملي للطلبة

«التعليم العالي» تعرّف بالمنصة الوطنية للتدريب العملي للطلبة
15 ديسمبر 2025 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورشة عمل افتراضية، لتعريف مؤسسات التعليم العالي بالدولة، بأبرز خصائص وآليات استخدام المنصة الوطنية للتدريب العملي لطلبة التعليم العالي، التي أطلقت مؤخراً، بالشراكة بين «وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية -برنامج (نافس)».
وأكدت الوزارة أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة ورش أسبوعية، تستهدف مؤسسات التعليم العالي بالدولة، للتعريف بمزايا المنصة وسبل الاستفادة منها، داعية جميع مؤسسات التعليم العالي المعنية للمشاركة، والبدء في استخدام المنصة.
وشهدت الورشة حضوراً وتفاعلاً كبيرين، حيث حضرها أكثر من 350 كادراً أكاديمياً وإدارياً ممثلين عن 46 مؤسسة تعليم عالٍ بالدولة، حيث استعرض خلالها فريق الوزارة الأدلة الإرشادية وآليات استخدام المنصة، والمزايا الرئيسية لها، وكيفية استخدامها بفعالية، وتخللها أيضاً تقديم إرشادات حول كيفية الاستفادة من فرص التدريب العملي المتاحة.
كما تم تقديم شرح مفصل حول آليات التسجيل في المنصة، وإدارة العقود التدريبية، ومعايير اختيار جهات التدريب، وكيفية الاستفادة من البيانات والتحليلات التي توفرها المنصة. 
وجاءت الورشة في إطار حرص الوزارة على رفع مستوى الوعي بالمنظومة الجديدة لدى مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز فهم آليات استخدام المنصة ومتطلبات الحوكمة المرتبطة بها.

