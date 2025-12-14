مروان بن غليطة: صياغة نماذج حضرية متكاملة تستشرف المستقبل

دبي (الاتحاد)



استعرضت بلدية دبي أبرز نتائج خطة 100 يوم من عمل مختبر التخطيط والتصميم العمراني، الذي نجح خلال فترة قياسية في تحويل الرؤى والتوجهات المستقبلية لإمارة دبي إلى مشاريع حضرية وتجريبية تقود إلى تطوير بيئات عمرانية أكثر جودة وإنسانية. جاء ذلك خلال فعالية موسعة نظمتها البلدية بحضور معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وهالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، وأحمد المطروشي، المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية، ومحمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي، وفرانسيس ألفريد، المدير العام لشركة شوبا العقارية، إلى جانب نخبة من الخبراء العالميين والمختصين والطلاب والمطورين.

وفي هذه المناسبة، قال المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: «إن بناء المدن اليوم لم يعُد يرتكز على تطوير البنية العمرانية فحسب، بل على صياغة نماذج حضرية متكاملة تدار بالمعرفة، وتستند إلى استشراف المستقبل، وتُصمَّم حول الإنسان وجودة حياته».

رؤية حضرية

يأتي الهاكاثون ليعكس رؤية بلدية دبي في بناء مدينة تنطلق من الإنسان وتعود إليه، وتتبنّى نهجاً مبتكراً في تصميم المساحات العامة، يعتمد على المعرفة والتجربة والشراكة مع أهم الجهات المحلية والعالمية. وتمثل هذه المبادرة خطوة إضافية نحو ترسيخ مكانة دبي مدينة رائدة في التطوير الحضري.