الإثنين 15 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مروان بن غليطة: صياغة نماذج حضرية متكاملة تستشرف المستقبل

عبدالله البسطي ومروان بن غليطة وهالة بدري وكبار الحضور خلال الفعالية (من المصدر)
15 ديسمبر 2025 01:11

دبي (الاتحاد)

استعرضت بلدية دبي أبرز نتائج خطة 100 يوم من عمل مختبر التخطيط والتصميم العمراني، الذي نجح خلال فترة قياسية في تحويل الرؤى والتوجهات المستقبلية لإمارة دبي إلى مشاريع حضرية وتجريبية تقود إلى تطوير بيئات عمرانية أكثر جودة وإنسانية. جاء ذلك خلال فعالية موسعة نظمتها البلدية بحضور معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وهالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، وأحمد المطروشي، المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية، ومحمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي، وفرانسيس ألفريد، المدير العام لشركة شوبا العقارية، إلى جانب نخبة من الخبراء العالميين والمختصين والطلاب والمطورين.
وفي هذه المناسبة، قال المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: «إن بناء المدن اليوم لم يعُد يرتكز على تطوير البنية العمرانية فحسب، بل على صياغة نماذج حضرية متكاملة تدار بالمعرفة، وتستند إلى استشراف المستقبل، وتُصمَّم حول الإنسان وجودة حياته».

 

أخبار ذات صلة
إشادة دولية بتنظيم دبي لكأس العالم للترايثلون
بيان مشترك بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية

رؤية حضرية
يأتي الهاكاثون ليعكس رؤية بلدية دبي في بناء مدينة تنطلق من الإنسان وتعود إليه، وتتبنّى نهجاً مبتكراً في تصميم المساحات العامة، يعتمد على المعرفة والتجربة والشراكة مع أهم الجهات المحلية والعالمية. وتمثل هذه المبادرة خطوة إضافية نحو ترسيخ مكانة دبي مدينة رائدة في التطوير الحضري.

 

مكتبة محمد بن راشد
الإمارات
مروان بن غليطة
بلدية دبي
دبي
آخر الأخبار
إشادة دولية بتنظيم دبي لكأس العالم للترايثلون
الرياضة
إشادة دولية بتنظيم دبي لكأس العالم للترايثلون
اليوم 13:30
جابرييل.. لؤلؤة تسبق عمرها في أولد ترافورد
الرياضة
جابرييل.. لؤلؤة تسبق عمرها في أولد ترافورد
اليوم 13:18
بيان مشترك بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية
علوم الدار
بيان مشترك بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية
اليوم 13:15
«الإثارة والتشويق» عنوان «السباق السابع» للخيول في «مضمار أبوظبي»
الرياضة
«الإثارة والتشويق» عنوان «السباق السابع» للخيول في «مضمار أبوظبي»
اليوم 13:00
سباليتي يتغزّل في لاعبي يوفنتوس
الرياضة
سباليتي يتغزّل في لاعبي يوفنتوس
اليوم 12:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©