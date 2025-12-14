الإثنين 15 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإمارات الصحية» ترسخ نموذجاً متقدماً للصحة النفسية

محمد العلماء ويوسف السركال خلال تفقدهما خدمات مستشفى الأمل (من المصدر)
15 ديسمبر 2025 01:11

دبي (الاتحاد) 

أكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن التطور الذي يشهده اليوم مستشفى الأمل التابع للمؤسسة، يمثل امتداداً لجهود وطنية شاملة لتطوير خدمات الصحة النفسية، وفق نموذج يقوم على تكامل مستويات الرعاية، وتعزيز جاهزية البنية التحتية والقدرات المهنية في آن واحد. 

أخبار ذات صلة
«الإمارات الصحية»: 53 ألف امرأة حصلت على استشارات ما قبل الحمل
%52 من الأدوية الأساسية في غزة رصيدها صفر

وقال: «إن ما تحقق في مستشفى الأمل يعكس رؤية دولة الإمارات في ترسيخ منظومة صحية رائدة ترتكز على جودة الحياة وتضع صحة الإنسان، بمختلف جوانبها، في قلب الأولويات، ويؤسس لنموذج وطني متقدم يتجاوز أفضل المعايير العالمية في الرعاية النفسية».
جاء ذلك خلال بزيارة تفقدية قام بها الدكتور محمد العلماء إلى مستشفى الأمل للصحة النفسية، رافقه فيها الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام المؤسسة، للاطلاع على التطور الذي شهده المستشفى وتوسع خدماته؛ ليصبح المركز المرجعي للرعاية النفسية المتخصصة في المؤسسة. 

منصة وطنية
ذكر العلماء أن المستشفى أصبح اليوم منصة وطنية متقدمة للرعاية والتعليم والبحث والابتكار، مضيفاً: «شهدت منظومة الصحة النفسية في المؤسسة توسعاً شاملاً يمتد من المجتمع إلى المستشفى، بدءاً من خط الدعم النفسي (تحدث لنسمعك)، مروراً بخدمات التطبيب عن بُعد التي سجلت أكثر من 100 ألف زيارة منذ عام 2021، ووصولاً إلى برامج الكشف المبكر التي بلغت نسبة تغطيتها 99% في عام 2025، وعمليات دمج خدمات الصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية التي وصلت نسبتها إلى 40%». 

نتائج استثنائية 
يعد مستشفى الأمل اليوم الوجهة الرئيسية للصحة النفسية في المؤسسة، بعد أن ارتفعت طاقته الاستيعابية بنسبة زيادة بلغت 245%، الأمر الذي مكن من توسيع نطاق الخدمات التخصصية وتطوير مسارات إكلينيكية متقدمة تشمل الأطفال والمراهقين والبالغين وكبار السن وأصحاب الهمم والطب العدلي والإدمان.

الخطة المستقبلية 
في سياق متصل، أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً نوعياً في تطوير منظومة الصحة النفسية، يشمل زيادة أعداد الأسرّة، وإنشاء مراكز امتياز متخصصة، بما يعزز قدرتها على تلبية الاحتياجات العلاجية الدقيقة. كما تعمل المؤسسة على التوسع في نطاق الخدمات المجتمعية، عبر زيادة فرق الصحة النفسية المجتمعية والصحة النفسية للأطفال والمراهقين في مختلف المناطق، دعماً لجهود التدخل المبكر، وتحسين فرص الوصول إلى خدمات الدعم النفسي المتواصلة.

 

 

وزارة الصحة ووقاية المجتمع
محمد سليم العلماء
الصحة النفسية
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
هيئة الإمارات الصحية
الصحة
آخر الأخبار
إشادة دولية بتنظيم دبي لكأس العالم للترايثلون
الرياضة
إشادة دولية بتنظيم دبي لكأس العالم للترايثلون
اليوم 13:30
جابرييل.. لؤلؤة تسبق عمرها في أولد ترافورد
الرياضة
جابرييل.. لؤلؤة تسبق عمرها في أولد ترافورد
اليوم 13:18
بيان مشترك بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية
علوم الدار
بيان مشترك بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية
اليوم 13:15
«الإثارة والتشويق» عنوان «السباق السابع» للخيول في «مضمار أبوظبي»
الرياضة
«الإثارة والتشويق» عنوان «السباق السابع» للخيول في «مضمار أبوظبي»
اليوم 13:00
سباليتي يتغزّل في لاعبي يوفنتوس
الرياضة
سباليتي يتغزّل في لاعبي يوفنتوس
اليوم 12:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©