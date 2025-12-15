«طيران الإمارات» و«دبي الإنسانية» تُطلقان جسراً جوياً إلى سريلانكا لنقل المساعدات الإغاثية

أطلقت طيران الإمارات وسلطة دبي الإنسانية، جسراً جوياً إلى سريلانكا، لنقل مساعدات إغاثية عاجلة لدعم المتضررين من إعصار ديتوا المدمر، الذي ضرب مناطق واسعة من سريلانكا. وستقوم طيران الإمارات على مدار الأسبوعين المقبلين بنقل أكثر من 100 طن من الشحنات الإغاثية مجاناً على متن رحلاتها اليومية المتجهة إلى سريلانكا، ما يُمكّن دبي الإنسانية وشركاءها من إيصال إمدادات الإغاثة إلى المناطق المتضررة «عبر كولومبو» بسرعة وكفاءة عاليتين. وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: إن هذه المبادرة تجسد التزامنا الراسخ في طيران الإمارات تجاه المجتمعات التي نخدمها، كما تتماشى مع نهج دبي ودولة الإمارات في دعم ومساندة الدول الصديقة، حيث ترتبط طيران الإمارات بعلاقات راسخة ووثيقة مع سريلانكا. وأضاف أنه ومن هذا المنطلق، وبالتنسيق مع دبي الإنسانية، نعمل على تسخير قدراتنا التشغيلية وبنيتنا التحتية لتقديم الدعم الحيوي للمجتمعات المتضررة من إعصار ديتوا، وستخصّص طيران الإمارات سعة الشحن المتاحة على رحلاتها اليومية إلى سريلانكا لنقل المساعدات الإغاثية، بما يضمن تدفقاً منتظماً وموثوقاً للإمدادات الأساسية، وتعدّ دبي الإنسانية أكبر مركز إنساني في العالم، وسنعمل معها بشكل وثيق لتسهيل نقل المواد العاجلة بالسرعة والكفاءة المطلوبة. وغادرت أولى شحنات المساعدات الإغاثية من مطار دبي الدولي يوم الثلاثاء 9 ديسمبر الجاري على متن الرحلات الثلاث المباشرة التي تشغّلها طيران الإمارات بين دبي وكولومبو، وتضمنت دفعات من البسكويت الغذائي المدعّم التابع لبرنامج الأغذية العالمي، تليها شحنات من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، بالإضافة إلى مواد غذائية ومساعدات إغاثية مقدَّمة من القنصلية العامة لسريلانكا في دبي والإمارات الشمالية. وسيجري على الأرض نقل هذه الشحنات إلى وحدة لإدارة الكوارث أنشأتها الحكومة، لتوزيعها على المتضررين، وتقديم الدعم العاجل لمئات الآلاف من المتضررين والنازحين جراء الفيضانات الشديدة. وتوجّه معالي محمد إبراهيم الشيباني، رئيس مجلس إدارة دبي الإنسانية، بالشكر إلى طيران الإمارات على دعمها المستمر لدبي الإنسانية، وتمكين تفعيل هذا الجسر الجوي الحيوي استجابةً للفيضانات في سريلانكا، لافتاً إلى أن هذا التعاون يجسّد متانة شراكتنا الممتدة وروح العمل المشترك التي تتميز بها دبي مركزاً عالمياً للعمل الإنساني. وقال إنه بصفتنا أكبر مركز إنساني في العالم، يضمّ أكثر من 80 منظمة وشركة، نعتمد على التعاون الوثيق مع الشركاء الملتزمين لضمان وصول المواد الإغاثية بسرعة وبأعلى درجات الفاعلية والاستدامة، مشيرا إلى أن دعم طيران الإمارات المستمر يؤكد أن الشراكة الاستراتيجية بين دبي الإنسانية وأعضائها وشركائها تعزّز الاستجابة الدولية الطارئة، وتُمكّن صمود المجتمعات المتضرّرة. يذكر أن طيران الإمارات أبرمت اتفاقية شراكة طويلة الأمد مع دبي الإنسانية، أكبر مركز إنساني في العالم، لدعم وتسهيل مهمات الإغاثة عبر شبكة رحلات الناقلة حول العالم. ومنذ توقيع اتفاقية الشراكة في عام 2020، تعاونت طيران الإمارات ودبي الإنسانية في العديد من مهمات الإغاثة، حيث نقلت مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية للمجتمعات المتضررة من الكوارث الطبيعية، وغيرها من الأزمات. وشملت هذه العمليات نقل مواد إغاثية عاجلة للمتضررين من الزلزالين المدمرين في تركيا وسوريا عام 2023، حيث قامت الإمارات للشحن الجوي بنقل المساعدات على متن الرحلات اليومية لطيران الإمارات إلى إسطنبول. كما قدمت طيران الإمارات دعماً حيوياً، استجابةً للفيضانات الكارثية في باكستان، حيث أنشأت جسراً جوياً وتبرعت بسعات شحن على كافة رحلاتها اليومية إلى باكستان، لنقل المعدات والإمدادات الأساسية والمواد الغذائية والإغاثية الطارئة وذلك مباشرةً إلى مطارات باكستان الخمسة: كراتشي، وإسلام آباد، ولاهور، وبيشاور، وسيالكوت.