علوم الدار

باحثون من جامعة الإمارات يحصلون على براءة اختراع لالتقاط غاز ثاني أكسيد الكربون

جامعة الإمارات العربية المتحدة (أرشيفية)
15 ديسمبر 2025 12:09

حصل باحثون من جامعة الإمارات العربية المتحدة، على براءة اختراع أميركية، لتقنية رائدة تُحوِّل النفايات الصناعية إلى أداة فعّالة ومنخفضة التكلفة لالتقاط غاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه بشكل دائم، وهو تطوّر يساهم في تعزيز الجهود العالمية لمواجهة تغيّر المناخ.

يعتمد الابتكار، بقيادة الدكتور أشرف علي حسن، على استخدام مخلّف الكربيد الصناعي، وهو منتج جانبي شائع في الصناعات، لالتقاط ثاني أكسيد الكربون وتحويله إلى كربونات الكالسيوم المستقرة من دون الحاجة إلى أي مواد كيميائية أو طاقة إضافية.

وتعتمد العملية على الماء فقط وتتم في درجة حرارة الغرفة، ما يجعلها صديقة للبيئة واقتصادية في الوقت نفسه.

وبحسب فريق البحث، الذي يضمّ باحثين متخصصين في مواد البناء : الدكتور هلال الحسن والدكتور عمرو الديب، إلى جانب الباحثة في مرحلة الدكتوراه مانيشا كوثاري، فإن طنّاً واحداً من مخلفات الكربيد يمكنه امتصاص نصف طن من ثاني أكسيد الكربون وإنتاج 1.5 طن من كربونات الكالسيوم.

ويمكن استخدام المادة الناتجة كبديل للحجر الجيري أو دمجها في الأسمنت، مما يوفر قيمة إضافية للمنتجين الصناعيين.

استُلهم المشروع في الأصل من تحدّي استدامة طرحته شركة "جالف كرايو"، والتي كانت تبحث عن حل للكميات الكبيرة من مخلّف الكربيد الصناعي الناتجة عن عملياتها. ومن خلال تحديد المحتوى العالي من الجير في هذا المخلف، تمكن فريق جامعة الإمارات من الاستفادة من ملاءمته الطبيعية لعملية الكربنة المعدنية، وهي من أكثر طرق تخزين ثاني أكسيد الكربون ديمومة.

وتعكس براءة الاختراع القدرات البحثية المتنامية للجامعة، وتوافقها مع إستراتيجية الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقد حظي المشروع بدعم من خلال تمويل بحثي داخلي، مما يجسّد التزام الجامعة برعاية المواهب العلمية.

وفي المرحلة المقبلة، يخطط الباحثون للعمل مع شركاء صناعيين بمن فيهم "أدنوك"، لتوسيع نطاق هذه التقنية واختبار تطبيقها في بيئات صناعية واقعية.

المصدر: وام
جامعة الإمارات
ثاني أكسيد الكربون
