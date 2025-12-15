الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

بيان مشترك بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية

بيان مشترك بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية
15 ديسمبر 2025 13:15

أطلقت دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي رسمياً عملية التفاوض بشأن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، حيث أعلنت  دوبرافكا سويتسا مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط والمسؤولة عن العلاقات مع دول الخليج، ومعالي لانا نسيبة وزيرة دولة عن بدء هذه المفاوضات.

وتمثل هذه الخطوة محطة محورية لترسيخ العلاقات الثنائية عبر المجالات الرئيسية ذات الأولوية المشتركة، إلى جانب المفاوضات القائمة حول اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات.

تُقدم اتفاقية الشراكة الاستراتيجية إطار عمل مؤسسي شامل لدعم نطاق التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، استناداً إلى خطة العمل الطموحة التي أرساها القادة خلال قمة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2024 التي عُقدت في بروكسل.

كما تُساهم في دعم الأهداف الواردة في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي لعام 2022 بشأن الشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج (استراتيجية الخليج)، وترتيبات تعزيز التعاون التي تم توقيعها في عام 2018 بين الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية ووزارة الخارجية في دولة الإمارات.

وجددت دوبرافكا سويتسا ومعالي لانا نسيبة التأكيد على حرصهما المشترك لتعميق وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات التي تشمل التجارة والاستثمار والمساعدات الإنسانية.

كما أكدتا على دور الجانبين المحوري في بناء جسور التواصل بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

وستساهم الاتفاقية في تعزيز التعاون من أجل دعم السلام والاستقرار الإقليميين، وحماية التعددية والقانون الدولي، ودعم جهود استكشاف الفرص في مجالات الاتصال، والبحث والابتكار، والطاقة، والتحول الأخضر والرقمي، والذكاء الاصطناعي.

كما أكّد الجانبان التزامهما المشترك بتوطيد شراكة طموحة ترتكز على المستقبل بما يساهم في تعزيز الروابط الراسخة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، في ظل تزايد التحديات الإقليمية والدولية، بما يحقق المنفعة المشتركة لشعوب أوروبا ودولة الإمارات، والمنطقة.

المصدر: وام
الإمارات
الشراكة الاستراتيجية
الاتحاد الأوروبي
