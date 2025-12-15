الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"تريندز" يتوّج بجائزة الكويت للإبداع تقديراً لجهوده البحثية

"تريندز" يتوّج بجائزة الكويت للإبداع تقديراً لجهوده البحثية
15 ديسمبر 2025 15:45

توِّج مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مسيرته البحثية الحافلة خلال عام 2025، بحصوله على جائزة الكويت للإبداع 2025 في دورتها الثالثة عشرة، وذلك خلال حفل التكريم الذي نظّمه الملتقى الإعلامي العربي في الكويت.

حضر الحفل الدكتور ناصر محيسن وكيل وزارة الإعلام الكويتي ، والمستشار ماضي الخميس، الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، إلى جانب نخبة من القيادات الفكرية والإعلامية والثقافية في العالم العربي.

ويأتي التتويج تقديراً للدور الذي يضطلع به " تريندز" بوصفه أحد أبرز مراكز الفكر الإقليمية والدولية، وإسهاماته النوعية في إنتاج المعرفة الرصينة، وتقديم الدراسات والتحليلات الاستراتيجية التي تسهم في دعم صُنّاع القرار، وتعزيز فهم التحديات الإقليمية والدولية واستشراف مستقبلها.

وتسلّم وفد المركز الجائزة، التي تُعد من أبرز الجوائز العربية المعنية بتكريم الابتكار والتميّز المؤسسي، وتسليط الضوء على المبادرات التي تُثري المشهد الثقافي والمعرفي في العالم العربي.

أخبار ذات صلة
تكريم الأرشيف والمكتبة الوطنية بجائزة الكويت للإبداع 2025
نائب القنصل الكويتي يزور معارض «مهرجان الفنون الإسلامية»

وأعرب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكداً أن الجائزة تمثل تتويجاً لمسيرة مؤسسية قائمة على الجودة والابتكار، وتعكس التزام المركز بإنتاج معرفة موثوقة ورؤى استراتيجية معمّقة.

من جانبه، قال الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، إن جائزة الكويت للإبداع تمثل محطة متجددة في مسيرة دعم الإبداع العربي، مشيراً إلى أن مركز تريندز قدم إسهامات فكرية متنوعة في العديد من المجالات، وأسهم بفاعلية في تعزيز الحوار البناء بين المؤسسات الإعلامية والفكرية، من خلال فعالياته المتنوعة ومنتجاته البحثية الرصينة.

وتُعد جائزة الكويت للإبداع إحدى مبادرات الملتقى الإعلامي العربي، وقد انطلقت عام 2009، بهدف تكريم المبدعين والمتميزين في مجالات الإعلام والثقافة والفن والإعلان والرياضة وريادة الأعمال، إلى جانب دعم المبادرات الشبابية، في إطار دورها في تعزيز الإبداع وتشجيع الطاقات الشابة على التميز والعطاء.
 

المصدر: وام
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
الكويت
آخر الأخبار
أمطار الخير (أرشيفية)
علوم الدار
أمطار متفرقة على مناطق مختلفة بالدولة مع تعمّق المنخفض الجوي وطقس غير مستقر الخميس والجمعة
اليوم 13:31
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
علوم الدار
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
اليوم 21:27
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
الأخبار العالمية
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
اليوم 21:15
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
علوم الدار
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
اليوم 21:09
121% نمو تسجيل مشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال 2025
اقتصاد
121% نمو تسجيل مشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال 2025
اليوم 21:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©