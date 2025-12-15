"تريندز" يتوّج بجائزة الكويت للإبداع تقديراً لجهوده البحثية

توِّج مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مسيرته البحثية الحافلة خلال عام 2025، بحصوله على جائزة الكويت للإبداع 2025 في دورتها الثالثة عشرة، وذلك خلال حفل التكريم الذي نظّمه الملتقى الإعلامي العربي في الكويت.

حضر الحفل الدكتور ناصر محيسن وكيل وزارة الإعلام الكويتي ، والمستشار ماضي الخميس، الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، إلى جانب نخبة من القيادات الفكرية والإعلامية والثقافية في العالم العربي.

ويأتي التتويج تقديراً للدور الذي يضطلع به " تريندز" بوصفه أحد أبرز مراكز الفكر الإقليمية والدولية، وإسهاماته النوعية في إنتاج المعرفة الرصينة، وتقديم الدراسات والتحليلات الاستراتيجية التي تسهم في دعم صُنّاع القرار، وتعزيز فهم التحديات الإقليمية والدولية واستشراف مستقبلها.

وتسلّم وفد المركز الجائزة، التي تُعد من أبرز الجوائز العربية المعنية بتكريم الابتكار والتميّز المؤسسي، وتسليط الضوء على المبادرات التي تُثري المشهد الثقافي والمعرفي في العالم العربي.

وأعرب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكداً أن الجائزة تمثل تتويجاً لمسيرة مؤسسية قائمة على الجودة والابتكار، وتعكس التزام المركز بإنتاج معرفة موثوقة ورؤى استراتيجية معمّقة.

من جانبه، قال الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، إن جائزة الكويت للإبداع تمثل محطة متجددة في مسيرة دعم الإبداع العربي، مشيراً إلى أن مركز تريندز قدم إسهامات فكرية متنوعة في العديد من المجالات، وأسهم بفاعلية في تعزيز الحوار البناء بين المؤسسات الإعلامية والفكرية، من خلال فعالياته المتنوعة ومنتجاته البحثية الرصينة.

وتُعد جائزة الكويت للإبداع إحدى مبادرات الملتقى الإعلامي العربي، وقد انطلقت عام 2009، بهدف تكريم المبدعين والمتميزين في مجالات الإعلام والثقافة والفن والإعلان والرياضة وريادة الأعمال، إلى جانب دعم المبادرات الشبابية، في إطار دورها في تعزيز الإبداع وتشجيع الطاقات الشابة على التميز والعطاء.

