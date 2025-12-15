سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء جامعة الفنون في الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء جامعة الفنون في الشارقة.

وبحسب المرسوم تُنشأ مؤسسة علمية أكاديمية غير ربحية في إمارة الشارقة تسمى: «جامعة الفنون في الشارقة»، وتُعرف باللغة الإنجليزية باسم: «University of the Art Sharjah»، وتُعرف اختصاراً بـ«UAS»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري.

ونص المرسوم على أن تُنقل كلية الفنون الجميلة والتصميم التابعة لجامعة الشارقة بكافة موظفيها وأصولها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها ومخصصاتها المالية إلى جامعة الفنون في الشارقة.

ويتضمن النقل تحويل البرامج الأكاديمية المعتمدة في مجالات الفنون، وما يرتبط بها من مستندات وسجلات وبيانات وأنظمة أكاديمية، وتبقى في موقعها الحالي بالقرب من جامعة الشارقة في المدينة الجامعية.

ووفقاً للمرسوم تُدمَج أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية في جامعة الفنون في الشارقة، وتؤول إلى الجامعة كافة موظفيها وأصولها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها ومخصصاتها المالية، ويتضمن الدمج تحويل البرامج الأكاديمية المعتمدة في الأكاديمية، بجميع مستنداتها وبياناتها ومتطلبات اعتمادها الأكاديمي.

وبحسب المرسوم تتكون جامعة الفنون في الشارقة من أكاديميتين:

1. أكاديمية الفنون الأدائية، وتضم الكليات الآتية:

أ. كلية المسرح.

ب. كلية الموسيقى.

ج. كلية الفلم.

2. أكاديمية الفنون البصرية، وتضم الكليات الآتية:

أ. كلية الفنون الجميلة.

ب. كلية التصميم.

ونص المرسوم على أن يصدر قانون بتنظيم جامعة الفنون في الشارقة وكلياتها وأقسامها وإدارتها وكافة شؤونها.