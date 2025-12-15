الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"الأرصاد": تجدد فرص سقوط الأمطار في اليومين المقبلين

15 ديسمبر 2025 16:34

توقع المركز الوطني للأرصاد تجدد فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة، يومي الثلاثاء والأربعاء وتتركز على الجزر وبعض المناطق الشمالية بينما تتركز السحب وفرص الأمطار يوم الأربعاء تتركزعلى البحر وأقصى شمال الدولة، وذلك على فترات.

 

وشهدت الدولة، من أواخر ليل يوم السبت وحتى الصباح الباكر من يوم الأحد، سقوط أمطار متفاوتة الشدة، حيث بدأت على مياه الخليج العربي والجزر، ثم امتدت إلى المناطق الساحلية لتشمل أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة ثم امتدت الأمطار خلال فترة النهار إلى المناطق الداخلية الشمالية والشرقية، وسُجّلت أعلى كمية أمطار في ميناء صقر بواقع 12.5 ملم.

 

من خلال صور الأقمار الاصطناعية وبيانات الرادارات الطقس، لوحظ انخفاض كميات السحب على الدولة، يوم الإثنين: مع تركزها على البحر والجزر وبعض المناطق الشمالية والشرقية، ما أدى إلى تراجع فرص سقوط الأمطار.

