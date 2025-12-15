الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

توقعات بظهور سحب ركامية وسقوط أمطار غدا

أبوظبي
15 ديسمبر 2025 18:01

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً تتخلله بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على الجزر وبعض المناطق الشرقية والساحلية الشمالية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

الموج في الخليج العربي متوسط إلى مضطرب. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:10، والجزرالأول عند الساعة 17:55.
في بحر عمان متوسط، قد يضظرب أحياناً. سيحدث المد الأول عند الساعه 20:53 والمد الثاني عند الساعة 06:56، والجزر الأول عند الساعة 13:35 والجزرالثاني عند الساعة 02:16.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                 الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                  29 19 65 25

دبي                       30 22 55 30

الشارقة                    30 18 60 30

عجمان                     28 23 75 35

أم القيوين                   29 17 70 35

رأس الخيمة                29 18 75 30

الفجيرة                       27 20 85 45

العـين                         28 18 60 25

ليوا                            30 16 75 25

الرويس                       30 19 70 30

السلع                           31 18 65 35

دلـمـا                            28 21 70 40

طنب الكبرى / الصغرى     27 22 75 45

أبو موسى                       27 22 75 45.

المصدر: وام
