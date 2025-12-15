حمدان بن محمد يوجّه جمارك دبي بأن تكون الأفضل عالمياً في مجال الخدمات الجمركية والتسهيلات التجارية

وجّه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، جمارك دبي بأن تكون الأفضل على مستوى العالم في مجال الخدمات الجمركية والتسهيلات التجارية، مشيراً إلى أن التميز في العمل الجمركي يشكّل ركيزة أساسية في حماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية دبي، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية.

وأكد سموّه أن المرحلة المقبلة تتطلب منظومة جمركية أكثر ذكاءً ومرونةً، وقدرةً على مواكبة التحولات المتسارعة في حركة التجارة العالمية، من خلال تسريع تبنّي التقنيات المتقدمة، وتكامل الأنظمة الرقمية، وتعزيز كفاءة الإجراءات، بما يضمن انسيابية حركة البضائع، ورفع جاهزية سلاسل الإمداد، وترسيخ ثقة المستثمرين والمتعاملين.

جاء ذلك خلال زيارة سموّه، اليوم يرافقه سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، إلى مقر جمارك دبي، حيث كان في استقبال سموّهم لدى وصولهم سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والدكتور عبد الله محمد ربيع سيف بوسناد، مدير عام دائرة جمارك دبي، وعدد من كبار المسؤولين ومديري الإدارات.

واطّلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ومرافقوه خلال الزيارة على آليات العمل التشغيلية، ومنظومات التفتيش والتخليص المتقدمة، واستمع إلى شرح حول سير العمليات اليومية، ومستوى التكامل بين الأنظمة، والجاهزية المؤسسية الداعمة لحركة التجارة عبر مختلف المنافذ، مثنياً سموّه على الدور المحوري الذي تقوم به جمارك دبي في حماية الاقتصاد الوطني، وتأمين المنافذ، ودعم بيئة الأعمال.

وأكد سموّه أن جمارك دبي تمثل خط الدفاع الأول عن الاقتصاد الوطني، وشريكاً محورياً في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة تضع تطوير البنية التحتية الجمركية وتحديث منظومة التجارة والخدمات اللوجستية في مقدمة الأولويات الاستراتيجية، التي تحشد لها كل الإمكانات اللازمة لضمان تطوير منظومة جمركية ذكية ومتكاملة، قائمة على الابتكار والتقنيات المتقدمة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وأضاف سموّه: «حريصون على مواصلة الاستثمار في تطوير قدرات جمارك دبي وتعزيز إمكاناتها التقنية والبشرية، لتبقى دائماً في طليعة المؤسسات الجمركية العالمية. نريد لأداء جمارك دبي أن يكون معياراً مرجعياً رئيسياً للعمل الجمركي على مستوى العالم، ونموذجاً يُحتذى به في السرعة، والدقة والابتكار والتسهيلات».

واطّلع سموّ ولي عهد دبي خلال الزيارة على الإطار الاستراتيجي لجمارك دبي 2026 - 2030، الهادف لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في منظومة العمل الجمركي، وتعزيز دورها في حماية المجتمع وتيسير التجارة ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى استراتيجية جمارك دبي الشاملة للذكاء الاصطناعي 2030، الرامية إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في كافة مستويات العمل الجمركي وتحويل الأنظمة والخدمات إلى منظومة رقمية متكاملة ترتقي بالأداء، وتحقق تجربة استباقية وفعّالة للمتعاملين، نحو ريادة العمليات الجمركية الذكية التي تعتمد على التقنيات المتطورة.

وقال سموّه: «ما شهدناه اليوم من أنظمة متطورة وحلول مبتكرة وكوادر وطنية مؤهلة، يؤكد أن جمارك دبي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الريادة العالمية... مع كونها مؤسسة تعالج ملايين المعاملات سنوياً، وتسهّل مرور تجارة بمئات المليارات من الدراهم، وتحافظ على أمن واقتصاد الإمارة، كل ذلك بكفاءة عالية واحترافية كاملة».

وتخلّل الزيارة شرح حول عدد من المبادرات العالمية والإقليمية التي تقودها جمارك دبي، بالإضافة إلى أحدث المبادرات الرقمية والاستراتيجية التي أطلقتها خلال عام 2025، وفي مقدّمتها منصة «المُنسّق 2.0» التي تمثل نقلة نوعية في مستقبل العمل الجمركي، وتسهيل حركة التجارة عبر خدمات رقمية ذكية.

وتُعد هذه المنصة من أبرز الابتكارات التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، إذ قلّصت زمن تصنيف البضائع من يوم كامل إلى ثانيتين فقط، محققة نسبة تبنّي وصلت إلى 86%، كما تم تحميلها في 117 دولة حول العالم، ما يعكس مكانة دبي الرائدة كمحور عالمي للتجارة والخدمات الجمركية المتقدمة.

وفي الختام، التُقطت الصور التذكارية لسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم مع قيادات جمارك دبي وفريق العمل، حيث أعرب رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن بالغ الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة، منوهاً بالدعم المستمر والثقة الغالية التي توليها لجمارك دبي، ومؤكداً أن التوجيهات السامية تمثل دافعاً قوياً لمضاعفة الجهود والعمل على تحقيق رؤية سموّه بأن تكون جمارك دبي الأفضل عالمياً.