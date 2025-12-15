الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

أمطار متفاوتة الغزارة على مناطق مختلفة من الفجيرة

أجواء ماطرة
15 ديسمبر 2025 21:49

شهدت مناطق مختلفة من إمارة الفجيرة، اليوم الاثنين، هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة على مناطق مربح، مسافي، الفرفار، ومدينة وسط الفجيرة، مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتأثر عام بالحالة الجوية التي تشهدها الدولة نتيجة مرور منخفض جوي نشط.

تسبّبت الأمطار الغزيرة في جريان عدد من الأودية والشعاب في المناطق الجبلية، ما أضفى مشهداً طبيعياً مميزاً، فيما دعت الجهات المختصة السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية حفاظاً على السلامة العامة.

وتواصل فرق الطوارئ في حكومة الفجيرة متابعة الحالة الجوية والتعامل السريع مع البلاغات، لضمان انسيابية الحركة والحد من التأثيرات المصاحبة للأمطار.

المصدر: وام
هطول أمطار
الفجيرة
إمارة الفجيرة
