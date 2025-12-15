النسخة القادمة من «أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة» تعقد في نوفمبر 2026

أبوظبي (وام)



أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة أن النسخة القادمة من أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ستعقد خلال الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر 2026، تحت شعار: «معاً نجعل أبوظبي إمارة صديقة للأسرة».

وجاء هذا الإعلان، عقب النجاح المتميز الذي حققته نسخة 2025 من أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة في كل من أبوظبي والعين والظفرة، بدعم الشركاء البلاتينيين: شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» - شريك الطاقة، والأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة - شريك الرؤية، وبيور هيلث - شريك الصحة، إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين: دائرة البلديات والنقل ودائرة الثقافة والسياحة.

وخلال الأسبوع، قامت معالي سناء بنت محمد بن سهيل، وزيرة الأسرة، والمدير العام لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بعدد من الزيارات الميدانية شملت زيارة مستشفى دانة الإمارات في يوم الطفل العالمي لتهنئة الأسر بمواليدهم الجدد، والتأكيد على أهمية السنوات الأولى من عمر الطفل، بالإضافة إلى زيارة مدينة الإمارات الإنسانية حيث التقت بـ130 طفلاً من المقيمين بالمدينة وأسرهم.

وشهد أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة 2025 أكثر من 300 فعالية وتجربة مجتمعية، تم تقديمها بالتعاون مع أكثر من 70 شريكاً في إمارة أبوظبي، واستقطبت أكثر من 65 ألف مشارك في هذه الأنشطة، بإجمالي يقارب 55 ألف ساعة مشاركة.

ومن المقرر أن يشهد أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة 2026 انعقاد منتدى «وَد»، الحدث الرئيسي لمبادرة ود العالمية لتنمية الطفولة المبكرة، وذلك تحت شعار «رعاية متكاملة: الأسر، المجتمعات، والثقافة»، حيث سيجمع قادة وخبراء ومبتكرين من مختلف دول العالم لمناقشة مستقبل تنمية الطفولة المبكرة.