«النقل المتكامل» يفوز بجائزة «مشروع الذكاء الاصطناعي الاستراتيجي 2025»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي فوزه بجائزة «مشروع الذكاء الاصطناعي الاستراتيجي 2025» عن مشروع المركبات ذاتية القيادة «TXAI»، خلال قمة الشرق الأوسط للذكاء الاصطناعي والتحليلات التي أقيمت مؤخراً في دبي.

وتُعتبر الجائزة إحدى الجوائز المهنية المتخصصة التي تمنح ضمن قمة الشرق الأوسط للذكاء الاصطناعي والتحليلات، وتندرج ضمن فئة «مشاريع الذكاء الاصطناعي الاستراتيجية» التي تكرم المبادرات المبتكرة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يعكس أثرها العملي ودعمها للتحول الرقمي، وتحسين كفاءة الخدمات.

ويعد مشروع «TXAI» أول خدمة تجريبية للمركبات ذاتية القيادة في المنطقة، وقد بدأت مرحلته الأولى في عام 2021. ويأتي كأحد المشاريع الداعمة للتوجه الاستراتيجي للإمارة نحو بناء منظومة نقل ذكية ومستدامة. ويعتمد على منظومة متقدمة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات الرقمية لتشغيل المركبات ضمن بيئة آمنة وفعالة، مما جعله أحد أبرز المشاريع المرشحة للفوز في هذه الفئة.

وقال الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة: «يعكس هذا الفوز التقدم الذي تحققه أبوظبي في مجالات النقل الذكي، ويؤكد جهود المركز في تبنّي مشاريع قائمة على التقنيات الحديثة».



تكامل

يعزز مشروع TXAI منظومة النقل في الإمارة، من خلال توفير تجربة تشغيلية متكاملة وآمنة، كما يواصل العمل على توسيع نطاق المشروع وتهيئة البنية التحتية اللازمة لاستيعاب المركبات ذاتية القيادة بما يواكب مسارات التحول الرقمي».