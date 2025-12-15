الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«النقل المتكامل» يفوز بجائزة «مشروع الذكاء الاصطناعي الاستراتيجي 2025»

فريق المركز خلال تسلمه للجائزة (من المصدر)
16 ديسمبر 2025 01:31

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي فوزه بجائزة «مشروع الذكاء الاصطناعي الاستراتيجي 2025» عن مشروع المركبات ذاتية القيادة «TXAI»، خلال قمة الشرق الأوسط للذكاء الاصطناعي والتحليلات التي أقيمت مؤخراً في دبي.
وتُعتبر الجائزة إحدى الجوائز المهنية المتخصصة التي تمنح ضمن قمة الشرق الأوسط للذكاء الاصطناعي والتحليلات، وتندرج ضمن فئة «مشاريع الذكاء الاصطناعي الاستراتيجية» التي تكرم المبادرات المبتكرة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يعكس أثرها العملي ودعمها للتحول الرقمي، وتحسين كفاءة الخدمات.
ويعد مشروع «TXAI» أول خدمة تجريبية للمركبات ذاتية القيادة في المنطقة، وقد بدأت مرحلته الأولى في عام 2021. ويأتي كأحد المشاريع الداعمة للتوجه الاستراتيجي للإمارة نحو بناء منظومة نقل ذكية ومستدامة. ويعتمد على منظومة متقدمة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات الرقمية لتشغيل المركبات ضمن بيئة آمنة وفعالة، مما جعله أحد أبرز المشاريع المرشحة للفوز في هذه الفئة.
وقال الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة: «يعكس هذا الفوز التقدم الذي تحققه أبوظبي في مجالات النقل الذكي، ويؤكد جهود المركز في تبنّي مشاريع قائمة على التقنيات الحديثة». 

تكامل
يعزز مشروع TXAI منظومة النقل في الإمارة، من خلال توفير تجربة تشغيلية متكاملة وآمنة، كما يواصل العمل على توسيع نطاق المشروع وتهيئة البنية التحتية اللازمة لاستيعاب المركبات ذاتية القيادة بما يواكب مسارات التحول الرقمي».

 

أخبار ذات صلة
مصطلحات الذكاء الاصطناعي في صدارة كلمات عام 2025 بالقواميس العالمية
«الاتحادية للموارد البشرية» تطلق برنامج «إدارة المواهب»
المركبات ذاتية القيادة
النقل المتكامل
دائرة البلديات والنقل
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
أمطار الخير (أرشيفية)
علوم الدار
أمطار متفرقة على مناطق مختلفة بالدولة مع تعمّق المنخفض الجوي وطقس غير مستقر الخميس والجمعة
اليوم 13:31
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
علوم الدار
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
اليوم 21:27
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
الأخبار العالمية
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
اليوم 21:15
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
علوم الدار
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
اليوم 21:09
121% نمو تسجيل مشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال 2025
اقتصاد
121% نمو تسجيل مشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال 2025
اليوم 21:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©