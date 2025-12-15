دائرة البلديات والنقل تطلق «لنحافظ على مظهر مدينتنا»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت دائرة البلديات والنقل إطلاق النسخة المحدثة من حملة «لنحافظ على مظهر مدينتنا» لموسم الأنشطة الخارجية 2025 - 2026، التي تركز على حماية ما تزخر به الإمارة من جمال طبيعي في المناطق الرملية والبحرية والمساحات الخضراء.

وتستهدف الحملة تعزيز الوعي بأهمية العناية بجميع المساحات العامة، من خلال خطوات بسيطة وفعالة يمكن لكل فرد اتباعها أثناء ممارسة الأنشطة اليومية في الحدائق والشواطئ، أو خلال التخييم، أو استكشاف المناطق الصحراوية، كما أكدت الدائرة ضرورة الالتزام بالحفاظ على نظافة الإمارة، خلال الفعاليات الكبرى والتجمعات العامة، بما في ذلك احتفالات رأس السنة الجديدة، والأنشطة المصاحبة لمهرجان ليوا الدولي.

وأوضح فهد علي الشحي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع دعم عمليات الخدمات البلدية في الدائرة، أن إطلاق الحملة يأتي في إطار الارتقاء بمستويات الوعي المجتمعي، مضيفاً: «تهدف حملة “فلنحافظ على جمال إمارتنا” إلى تعزيز مستوى الوعي المجتمعي بأهمية المسؤولية المدنية، من خلال التأكيد على الدور المحوري الذي يؤديه كل فرد في الحفاظ على المشهد الحضري لإمارة أبوظبي. وتأتي الحملة رسالة تذكير مستمرة بأن الحفاظ على المظهر العام للإمارة ليس مسؤولية الجهات الحكومية فحسب، بل هو التزام تشاركي يتطلب تعاون جميع أفراد المجتمع لتحقيق بيئة حضرية مستدامة تعكس هوية الإمارة».

وفي سياق متصل، أطلقت الدائرة في وقت سابق من هذا العام سلسلة «توعية» الهادفة إلى رفع الوعي المجتمعي بمخالفات قوانين وتشريعات المظهر العام، التي شملت عدداً من السلوكيات المخالفة، مثل وضع الإعلانات غير المصرح بها، وترك المركبات المتسخة في الأماكن العامة، وإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، والإضرار بالأصول العامة.